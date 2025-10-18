Батьки дітей з інвалідністю тепер можуть отримати відстрочку в "Резерв+": як подати запит
У застосунку "Резерв+" з’явилася нова можливість. Відтепер батьки дітей з інвалідністю можуть отримати відстрочку від мобілізації онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Хто може скористатись новими онлайн-відстрочками
Послугу можуть отримати:
- рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю (I або II групи).
Якщо обидва батьки військовозобов’язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку в "Резерв+".
Головна умова: інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.
Як подати запит через Резерв+
Насамперед оновіть застосунок до останньої версії. Після чого:
- авторизуйтесь у застосунку;
- на головному екрані натисніть три крапки → виберіть "Подати запит на відстрочку" → виберіть потрібний тип відстрочки;
- надішліть запит і дочекайтеся сповіщення з результатом.
Якщо не вдалось отримати відстрочку
Система може відмовити в оформленні відстрочки - найчастіше через те, що в державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність.
Оновити дані можна онлайн - в Електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована в системі, спочатку її треба буде зареєструвати.
Також дані можна оновити в установах. Повідомлення з відмовою в застосунку підкаже, куди звернутися:
- до найближчого центру надання адміністративних послуг (ЦНАП),
- органу соціального захисту населення (ОСЗН) за місцем проживання,
- Пенсійного Фонду України (ПФУ).
Якщо вам запропоновано звернутися до ОСЗН/ЦНАП, майте на увазі, що найшвидше це зробити в ОСЗН - їхні фахівці мають технічну можливість одразу внести зміни до реєстру. У ЦНАП процедура може тривати трохи довше, оскільки документи передаються до ОСЗН для обробки.
Якщо система повідомляє, що реєстри тимчасово недоступні, повторіть запит пізніше.
Зверніть увагу: записи про інвалідність у реєстрах мають бути чинними. Якщо строк дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна.
У такому разі оновлювати дані не потрібно - подати запит можна буде після отримання нового документа.
Які документи потрібні для оновлення
При зверненні до ЦНАП або ОСЗН треба мати з собою такі документи:
- свідоцтво про народження або ID-картка дитини;
- РНОКПП дитини (якщо є);
- пенсійне посвідчення (якщо є);
- якщо дитина неповнолітня - медичний висновок про інвалідність (форма № 080/о);
- якщо дитина повнолітня - довідка до акта огляду МСЕК (форма № 157-1/о);
- РНОКПП одного з батьків;
- витяг про зареєстроване місце проживання.
Якщо ви користуєтесь Електронним кабінетом, достатньо скан-копій цих документів, без оригіналів.
Якщо система все одно не знаходить дитину
У такому випадку фахівець ЦНАП або ОСЗН має перевірити дані разом з вами. Причина може бути у помилці введення.
"Перевірте серію та номер свідоцтва про народження, номер медичного висновку або довідки МСЕК, дати огляду та строк дії документа", - пояснили в міністерстві.
Відстрочка в "Резерв+"
Оформлення відстрочки в застосунку відбувається автоматично - завдяки обміну даними між державними реєстрами.
Процес зазвичай триває лише кілька годин і не потребує збору довідок. "Резерв+" дозволяє отримати рішення прозоро, швидко та без зайвої бюрократії.
Наразі відстрочку в "Резерв+" також можуть отримати
- люди з інвалідністю;
- студенти, аспіранти;
- батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
- подружжя захисників і захисниць із дитиною;
- чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
- люди з тимчасовою непридатністю;
- працівники закладів вищої та профосвіти.
Нагадаємо, ще в березні в Міністерстві оборони України запевняли, що в "Резерв+" планують додати 35 типів відстрочок.