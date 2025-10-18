ua en ru
Батьки дітей з інвалідністю тепер можуть отримати відстрочку в "Резерв+": як подати запит

Україна, Субота 18 жовтня 2025 14:39
UA EN RU
Батьки дітей з інвалідністю тепер можуть отримати відстрочку в "Резерв+": як подати запит Фото: "Резерв+" спростив процедуру відстрочки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

У застосунку "Резерв+" з’явилася нова можливість. Відтепер батьки дітей з інвалідністю можуть отримати відстрочку від мобілізації онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Хто може скористатись новими онлайн-відстрочками

Послугу можуть отримати:

  • рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю (I або II групи).

Якщо обидва батьки військовозобов’язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку в "Резерв+".

Головна умова: інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.

Як подати запит через Резерв+

Насамперед оновіть застосунок до останньої версії. Після чого:

  • авторизуйтесь у застосунку;
  • на головному екрані натисніть три крапки → виберіть "Подати запит на відстрочку" → виберіть потрібний тип відстрочки;
  • надішліть запит і дочекайтеся сповіщення з результатом.

Якщо не вдалось отримати відстрочку

Система може відмовити в оформленні відстрочки - найчастіше через те, що в державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність.

Оновити дані можна онлайн - в Електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована в системі, спочатку її треба буде зареєструвати.

Також дані можна оновити в установах. Повідомлення з відмовою в застосунку підкаже, куди звернутися:

  • до найближчого центру надання адміністративних послуг (ЦНАП),
  • органу соціального захисту населення (ОСЗН) за місцем проживання,
  • Пенсійного Фонду України (ПФУ).

Якщо вам запропоновано звернутися до ОСЗН/ЦНАП, майте на увазі, що найшвидше це зробити в ОСЗН - їхні фахівці мають технічну можливість одразу внести зміни до реєстру. У ЦНАП процедура може тривати трохи довше, оскільки документи передаються до ОСЗН для обробки.

Якщо система повідомляє, що реєстри тимчасово недоступні, повторіть запит пізніше.

Зверніть увагу: записи про інвалідність у реєстрах мають бути чинними. Якщо строк дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна.

У такому разі оновлювати дані не потрібно - подати запит можна буде після отримання нового документа.

Які документи потрібні для оновлення

При зверненні до ЦНАП або ОСЗН треба мати з собою такі документи:

  • свідоцтво про народження або ID-картка дитини;
  • РНОКПП дитини (якщо є);
  • пенсійне посвідчення (якщо є);
  • якщо дитина неповнолітня - медичний висновок про інвалідність (форма № 080/о);
  • якщо дитина повнолітня - довідка до акта огляду МСЕК (форма № 157-1/о);
  • РНОКПП одного з батьків;
  • витяг про зареєстроване місце проживання.

Якщо ви користуєтесь Електронним кабінетом, достатньо скан-копій цих документів, без оригіналів.

Якщо система все одно не знаходить дитину

У такому випадку фахівець ЦНАП або ОСЗН має перевірити дані разом з вами. Причина може бути у помилці введення.

"Перевірте серію та номер свідоцтва про народження, номер медичного висновку або довідки МСЕК, дати огляду та строк дії документа", - пояснили в міністерстві.

Відстрочка в "Резерв+"

Оформлення відстрочки в застосунку відбувається автоматично - завдяки обміну даними між державними реєстрами.

Процес зазвичай триває лише кілька годин і не потребує збору довідок. "Резерв+" дозволяє отримати рішення прозоро, швидко та без зайвої бюрократії.

Наразі відстрочку в "Резерв+" також можуть отримати

  • люди з інвалідністю;
  • студенти, аспіранти;
  • батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
  • подружжя захисників і захисниць із дитиною;
  • чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
  • люди з тимчасовою непридатністю;
  • працівники закладів вищої та профосвіти.

Нагадаємо, ще в березні в Міністерстві оборони України запевняли, що в "Резерв+" планують додати 35 типів відстрочок.

