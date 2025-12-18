Рада поддержала повышение соцвыплат детям с инвалидностью: что изменится

В четверг, 18 декабря, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, который предусматривает существенное усиление государственной поддержки детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
Парламент поддержал в первом чтении законопроект №14191 о внесении изменений в закон "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью". Документ подали народные депутаты во главе с Даниилом Гетманцевым и Галиной Третьяковой.
Целью законопроекта является создание комплексной и современной системы поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью или лиц с инвалидностью с детства. Речь идет о переходе от фрагментарных выплат к системному подходу, сочетающему финансовую помощь, социальные услуги и цифровые сервисы.
Законопроект предусматривает отвязку размера государственной помощи от прожиточного минимума и ее исчисление в процентах от минимальной заработной платы.
В частности, предлагается установить следующие размеры помощи:
Также планируют ввести пособие по уходу без обязательного условия увольнения одного из родителей с работы. Для детей и лиц с инвалидностью, которые нуждаются в наибольшем уровне поддержки, минимальный размер такой помощи должен составлять не менее 100% минимальной зарплаты.
Документ предусматривает цифровизацию процессов назначения помощи: подача заявлений, получение справок и формирование медицинских заключений об инвалидности станет возможным в электронной форме.
Кроме того, семьи смогут сами выбирать способ получения выплат - наличными, безналично или через социальные карты. Людям с инвалидностью, которые находятся в институциональных учреждениях, закрепляется право самостоятельно распоряжаться своей социальной помощью.
Законопроект также предусматривает расширение социальных услуг, в частности раннее вмешательство, инклюзивное сопровождение, комплексное развитие ребенка и временный отдых для родителей. Отдельно закрепляется право детей с инвалидностью на обеспечение медицинскими изделиями через государственную программу реимбурсации.
Финансирование всех видов помощи и услуг предлагается осуществлять за счет государственного бюджета.
После доработки законопроект должен быть вынесен на рассмотрение парламента во втором чтении.
