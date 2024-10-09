Рада підтримала перейменування Южноукраїнська та Южного, але провалила усі інші

Сьогодні, 9 жовтня, Верховна Рада (ВР) провела голосування за серію постанов по перейменуванню українських міст. Необхідну кількість голосів отримали лише два законопроєкти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.
Відповідно до голосувань, Верховна Рада підтримала перейменування:
Водночас недостатню кількість голосів отримали законопроєкти щодо перейменування:
У квітні 2023-го року президент Володимир Зеленський затвердив закон "Про географічні назви", що стосується деколонізації топонімії та регулювання використання географічних назв в Україні. Закон, своєю чергою, набув чинності вже 27 липня того ж року. Його основною метою є протидія російській імперській пропаганді.
Вже в серпні Український інститут національної пам'яті запропонував змінити назви 183 населених пунктів, які підпадають під дію закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".
Детальніше про те, як в Україні перейменовували міста та яких назв вже немає - в матеріалі РБК-Україна.
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