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Рада підтримала перейменування Южноукраїнська та Южного, але провалила усі інші

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 9 жовтня, Верховна Рада (ВР) провела голосування за серію постанов по перейменуванню українських міст. Необхідну кількість голосів отримали лише два законопроєкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Відповідно до голосувань, Верховна Рада підтримала перейменування: 

  • міста Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області на місто Південноукраїнськ (законопроєкт #11236); 
  • міста Южне Одеського району Одеської області на місто Південне (#12092). 

Водночас недостатню кількість голосів отримали законопроєкти щодо перейменування: 

  • міста Первомайськ Первомайського району Миколаївської області на місто Ольвіополь (#12085);
  • міста Первомайськ Первомайського району Миколаївської області на місто Ольвія та Первомайського району Миколаївської області на Ольвійський район (#12096);
  • міста Синельникове Синельниківського району Дніпропетровської області на місто Ріднопілля та Синельниківського району Дніпропетровської області на Ріднопільський район (#12081);
  • міста Павлоград Павлоградського району Дніпропетровської області на місто Матвіїв та Павлоградського району Дніпропетровської області на Матвіївський район (#12082);
  • міста Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області на місто Гард (#12083);
  • міста Южне Одеського району Одеської області на місто Порт-Анненталь (#12084).

Перейменування населених пунктів 

У квітні 2023-го року президент Володимир Зеленський затвердив закон "Про географічні назви", що стосується деколонізації топонімії та регулювання використання географічних назв в Україні. Закон, своєю чергою, набув чинності вже 27 липня того ж року. Його основною метою є протидія російській імперській пропаганді.

Вже в серпні  Український інститут національної пам'яті запропонував змінити назви 183 населених пунктів, які підпадають під дію закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".

Детальніше про те, як в Україні перейменовували міста та яких назв вже немає - в матеріалі РБК-Україна

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