Рада поддержала переименование Южноукраинска и Южного, но провалила все остальные

Согласно голосованиям, Верховная Рада поддержала переименование:

города Южноукраинск Вознесенского района Николаевской области в город Південноукраїнськ (законопроект #11236);

города Южный Одесского района Одесской области в город Південне (#12092).

В то же время недостаточное количество голосов получили законопроекты о переименовании:

города Первомайск Первомайского района Николаевской области на город Ольвиополь (#12085);

города Первомайск Первомайского района Николаевской области на город Ольвия и Первомайского района Николаевской области на Ольвийский район (#12096);

города Синельниково Синельниковского района Днепропетровской области на город Реднополье и Синельниковского района Днепропетровской области на Реднопольский район (#12081);

города Павлоград Павлоградского района Днепропетровской области на город Матвеев и Павлоградского района Днепропетровской области на Матвеевский район (#12082);

города Южноукраинск Вознесенского района Николаевской области на город Гард (#12083);

города Южный Одесского района Одесской области на город Порт-Анненталь (#12084).

Переименование населённых пунктов

В апреле 2023 года президент Владимир Зеленский утвердил закон "О географических названиях", касающийся деколонизации топонимии и регулирования использования географических названий в Украине. Закон, в свою очередь, вступил в силу уже 27 июля того же года. Его основной целью является противодействие российской имперской пропаганде.

Уже в августе Украинский институт национальной памяти предложил изменить названия 183 населенных пунктов, подпадающих под действие закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Подробнее о том, как в Украине переименовывали города и каких названий уже нет - в материале РБК-Украина.