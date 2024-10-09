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Рада поддержала переименование Южноукраинска и Южного, но провалила все остальные

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 9 октября, Верховная Рада (ВР) провела голосование за серию постановлений по переименованию украинских городов. Необходимое количество голосов получили только два законопроекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Согласно голосованиям, Верховная Рада поддержала переименование: 

  • города Южноукраинск Вознесенского района Николаевской области в город Південноукраїнськ (законопроект #11236); 
  • города Южный Одесского района Одесской области в город Південне (#12092). 

В то же время недостаточное количество голосов получили законопроекты о переименовании: 

  • города Первомайск Первомайского района Николаевской области на город Ольвиополь (#12085);
  • города Первомайск Первомайского района Николаевской области на город Ольвия и Первомайского района Николаевской области на Ольвийский район (#12096);
  • города Синельниково Синельниковского района Днепропетровской области на город Реднополье и Синельниковского района Днепропетровской области на Реднопольский район (#12081);
  • города Павлоград Павлоградского района Днепропетровской области на город Матвеев и Павлоградского района Днепропетровской области на Матвеевский район (#12082);
  • города Южноукраинск Вознесенского района Николаевской области на город Гард (#12083);
  • города Южный Одесского района Одесской области на город Порт-Анненталь (#12084).

Переименование населённых пунктов

В апреле 2023 года президент Владимир Зеленский утвердил закон "О географических названиях", касающийся деколонизации топонимии и регулирования использования географических названий в Украине. Закон, в свою очередь, вступил в силу уже 27 июля того же года. Его основной целью является противодействие российской имперской пропаганде.

Уже в августе Украинский институт национальной памяти предложил изменить названия 183 населенных пунктов, подпадающих под действие закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Подробнее о том, как в Украине переименовывали города и каких названий уже нет - в материале РБК-Украина.

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