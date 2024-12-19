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Рада підтримала ліквідацію МСЕК з 2025 року

Ілюстративне фото: Рада підтримала ліквідацію МСЕК з 2025 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо ліквідації медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

"За" проголосували 259 парламентаріїв. 

Як нагадав Железняк, замість МСЕК з 1 січня впроваджується створення експертних комісій у кластерних і надкластерних лікарнях. 

Ліквідація МСЕК 

У жовтні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, який заклав основу для реформування системи оцінки інвалідності шляхом ліквідації МСЕК. Уже 1 листопада Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, згідно з яким діяльність МСЕК буде повністю припинена з початку 2025 року.

Таке рішення було ухвалене через низку корупційних скандалів, які спалахнули в різних регіонах країни та стосувалися посадовців . Найбільш резонансною стала справа щодо керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, яку викрили на незаконному збагаченні.

Окрім цього, були виявлені й інші факти корупції серед чиновників у системі МСЕК, що підтвердило необхідність її повного реформування.

Що зміниться після ліквідації МСЕК - читайте в матеріалі "Новий підхід до встановлення інвалідності: як працюватиме система після ліквідації МСЕК". 

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