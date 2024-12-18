Новий підхід до встановлення інвалідності: як працюватиме система після ліквідації МСЕК

З початку 2025 року в Україні починає діяти новий підхід до встановлення інвалідності – оцінювання повсякденного функціонування людини. Ця система замінить ліквідовані медико-соціальні експертні комісії (МСЕК).

Які документи потрібні для оцінювання

Перелік документів залишається практично незмінним, але тепер їх прийматимуть у цифрових форматах – PDF, PNG чи JPG. Зокрема, потрібно надати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу

медичні виписки (форми 025/о або 027/о) та результати обстежень із вказівкою на стан здоров’я пацієнта

висновки лікарів та дані з Електронної системи охорони здоров’я (за можливості)

індивідуальний реабілітаційний план (за наявності)

попередні висновки МСЕК та документи, які підтверджують причину інвалідності

Що зміниться з 2025 року

З 1 січня 2025 року впровадження оцінювання повсякденного функціонування передбачає скасування постанови Кабінету Міністрів України №1317, яка регулювала порядок проведення медико-соціальної експертизи. Натомість набудуть чинності нові правила, затверджені постановою №1338. Вони покликані забезпечити прозорість процедури та зменшити адміністративне навантаження на лікарів і пацієнтів.

Також скасовується Форма №088/о. Направлення на оцінювання відтепер формуватимуть в окремій електронній системі, що дозволить уникнути помилок і пришвидшити обробку документів. Лікуючий лікар самостійно створюватиме направлення та надсилатиме його через нову е-систему, зазначили у МОЗ.

Як проходитиме оцінювання

Для проходження оцінювання необхідно звернутися до лікаря та підготувати відповідний пакет документів. Лікар внесе інформацію до нової електронної системи та сформує направлення.

Далі медичний заклад повідомить вас про дату, час і місце оцінювання. Розгляд відбудеться у визначений день.

Рішення експертної команди буде надіслано електронною поштою або рекомендованим листом, а також передано до органів соціального захисту.

Що стосується документів, раніше виданих МСЕК, то:

індивідуальні програми реабілітації (ІПР), які не потребують змін, залишаються чинними

усі довідки та рішення, видані до 31 грудня 2024 року, також будуть дійсними для отримання фінансової допомоги

У разі втрати документів через бойові дії чи евакуацію слід звернутися до органів соціального захисту або Пенсійного фонду.

Якщо документи вже передані в МСЕК, а засідання заплановано на 2025 рік, справу автоматично передадуть до визначеного закладу охорони здоровʼя, де працюють експертні команди. Наразі таких установ у країні налічується 286. Оцінювання відбудеться у раніше призначений день із повідомленням про місце та час проведення.