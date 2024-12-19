ua en ru
Чт, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Рада підтримала ліквідацію МСЕК з 2025 року

Четвер 19 грудня 2024 12:46
UA EN RU
Рада підтримала ліквідацію МСЕК з 2025 року Ілюстративне фото: Рада підтримала ліквідацію МСЕК з 2025 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо ліквідації медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

"За" проголосували 259 парламентаріїв.

Як нагадав Железняк, замість МСЕК з 1 січня впроваджується створення експертних комісій у кластерних і надкластерних лікарнях.

Ліквідація МСЕК

У жовтні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, який заклав основу для реформування системи оцінки інвалідності шляхом ліквідації МСЕК. Уже 1 листопада Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, згідно з яким діяльність МСЕК буде повністю припинена з початку 2025 року.

Таке рішення було ухвалене через низку корупційних скандалів, які спалахнули в різних регіонах країни та стосувалися посадовців . Найбільш резонансною стала справа щодо керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, яку викрили на незаконному збагаченні.

Окрім цього, були виявлені й інші факти корупції серед чиновників у системі МСЕК, що підтвердило необхідність її повного реформування.

Що зміниться після ліквідації МСЕК - читайте в матеріалі "Новий підхід до встановлення інвалідності: як працюватиме система після ліквідації МСЕК".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МСЕК Верховна рада
NEWS
Комбінована атака: як Україні вдалося уразити великий НПЗ під Ростовом
Комбінована атака: як Україні вдалося уразити великий НПЗ під Ростовом
DAILY
США тиснуть, Україна проти. Чи дійде до мобілізації з 18 років та чи є в цьому сенс
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна США тиснуть, Україна проти. Чи дійде до мобілізації з 18 років та чи є в цьому сенс