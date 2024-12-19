Рада поддержала ликвидацию МСЭК с 2025 года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

"За" проголосовали 259 парламентариев.

Как напомнил Железняк, вместо МСЭК с 1 января внедряется создание экспертных комиссий в кластерных и сверхкластерных больницах.

Ликвидация МСЭК

В октябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который заложил основу для реформирования системы оценки инвалидности путем ликвидации МСЭК. Уже 1 ноября Кабинет министров одобрил законопроект, согласно которому деятельность МСЭК будет полностью прекращена с начала 2025 года.

Такое решение было принято из-за ряда коррупционных скандалов, которые вспыхнули в разных регионах страны и касались должностных лиц. Наиболее резонансным стало дело в отношении руководительницы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы, которую уличили в незаконном обогащении.

Кроме этого, были выявлены и другие факты коррупции среди чиновников в системе МСЭК, что подтвердило необходимость ее полного реформирования.

Что изменится после ликвидации МСЭК - читайте в материале "Новый подход к установлению инвалидности: как будет работать система после ликвидации МСЭК".