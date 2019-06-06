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Рада перейшла до розгляду нового виборчого кодексу

Новини » Вибори 2019    06.06.2019 - 14:10
Рада перейшла до розгляду нового виборчого кодексу
Фото: глава парламенту Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

У документі майже 4,5 тисячі правок до другого читання

Верховна рада України в четвер, 6 червня, перед позачерговими виборами до парламенту перейшла до розгляду нового виборчого кодексу в другому читанні. Про це повідомив глава парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, глава парламенту зазначив, що до другого читання до документу було подано майже 4,5 тисячі правок.

"З 16:00 ми почнемо розгляд правок", - додав спікер Ради.

Нагадаємо, раніше глава підкомітету з питань виборів та референдумів комітету правового комітету Ради Олександр Черненко заявив, що розгляд усіх поправок до нового виборчого кодексу за відкритими списками не вдасться прискорити.

У той же час у комітеті прогнозують, що ВР вистачить часу для прийняття нового виборчого кодексу до парламентських виборів.

Нардеп пояснив, що кодекс не зможуть розглядати ні за спеціальною скороченою процедурою, ні шляхом ініціювання позачергових засідань.

Раніше анонсувалося, що парламент повинен увійти в розгляд виборчого кодексу в цей пленарний четвер, 6 червня.

Як писало РБК-Україна раніше, в середу глава парламенту Андрій Парубій заявив, що Верховна рада України зможе прийняти новий виборчий кодекс на цій літній сесії.

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Теми: Засідання Ради
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