Рада перепризначила Сибігу міністром закордонних справ

Верховна Рада підтримала призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ України. "За" віддали свої голоси 266 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Хто такий Андрій Сибіга

Де народився та здобував освіту

Андрій Сибіга народився 1 січня 1975 року у місті Зборів, що на Тернопільщині.

Вищу освіту він здобував у Львівському державному університеті імені І. Франка. У 1997 році отримав диплом спеціаліста з міжнародних відносин та перекладача англійської мови, а у 1999 році здобув фах юриста.

Кар'єра та дипломатичний шлях

Свою трудову діяльність Сибіга розпочав у 1997 році з посади аташе в Договірно-правовому управлінні МЗС України.

Значну частину своєї дипломатичної кар'єри він присвятив роботі в Республіці Польща. З 1998 по 2002 рік працював секретарем українського посольства, а з 2008 по 2012 рік обіймав там посаду радника-посланника.

Крім того, Сибіга працював в Управлінні європейської інтеграції та очолював Департамент консульської служби МЗС. З 2016 по 2021 рік він був послом в Туреччині.

Робота в Офісі президента та МЗС

У 2021 році Андрій Сибіга перейшов на роботу до Офісу президента України, де обійняв посаду заступника керівника.

Навесні 2024 року він повернувся безпосередньо до роботи у зовнішньополітичному відомстві, ставши першим заступником міністра закордонних справ. А вже у вересні 2024 року Сибіга офіційно став міністром закордонних справ України.

Оновлення Кабміну

Нагадаємо, що 12 липня 2026 року президент Володимир Зеленський оголосив про перезавантаження Кабміну. Вже у вівторок, 14 липня, Рада відправила Юлію Свириденко у відставку з посади прем'єр-міністра.

16 липня, головою Кабміну було призначено Сергія Корецького. Він до цього очолював "Нафтогаз".

Під час оновлення уряду Сибіга продовжив очолювати Міністерство закордонних справ, однак певний час працював у статусі виконувача обов'язків міністра.

Згодом президент вніс до Верховної Ради його кандидатуру на посаду глави МЗС, щоб парламент проголосував за призначення.