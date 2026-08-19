Рада переназначила Сибигу министром иностранных дел

Верховная Рада поддержала назначение Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины. "За" отдали свои голоса 266 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Кто такой Андрей Сибига

Где родился и получал образование

Андрей Сибига родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области.

Высшее образование он получал во Львовском государственном университете имени И. Франко. В 1997 году получил диплом специалиста по международным отношениям и переводчика английского языка, а в 1999 году получил специальность юриста.

Карьера и дипломатический путь

Свою трудовую деятельность Сибига начал в 1997 году с должности атташе в Договорно-правовом управлении МИД Украины.

Значительную часть своей дипломатической карьеры он посвятил работе в Республике Польша. С 1998 по 2002 год работал секретарем украинского посольства, а с 2008 по 2012 год занимал должность советника-посланника.

Кроме того, Сибига работал в Управлении европейской интеграции и возглавлял Департамент консульской службы МИД. С 2016 по 2021 он был послом в Турции.

Работа в офисе президента и МИД

В 2021 году Андрей Сибига перешел на работу в Офис президента Украины, где занял должность заместителя руководителя.

Весной 2024 года он вернулся к работе во внешнеполитическом ведомстве, став первым заместителем министра иностранных дел. А уже в сентябре 2024 года Сибига официально стал министром иностранных дел Украины.

Обновление Кабмина

Напомним, что 12 июля 2026 года президент Владимир Зеленский объявил о перезагрузке Кабмина. Уже во вторник, 14 июля, Рада отправила Юлию Свириденко в отставку с поста премьер-министра.

16 июля, главой Кабмина был назначен Сергей Корецкий. Он до этого возглавлял "Нафтогаз".

Во время обновления правительства Сибига продолжил возглавлять Министерство иностранных дел, однако некоторое время работал в статусе исполняющего обязанности министра.

Впоследствии президент внес в Верховную Раду его кандидатуру на должность главы МИД, чтобы парламент проголосовал за назначение.