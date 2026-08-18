План в обмін на імунітет. Що Кабмін Корецького буде робити з зарплатами, пенсіями та обороною

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17 серпня Кабмін передав до Ради програму своєї діяльності на два роки. Робота над документом тривала майже місяць. Минулого тижня урядовці працювали над драфтом разом з парламентарями. І за результатами цієї роботи в перший проект документу були внесені певні зміни.

РБК-Україна має у своєму розпорядженні як перший драфт програми, так і фінальний варіант документу. Спеціальний кореспондент РБК-Україна Юрій Дощатов проаналізував обидва тексти та виокремив основні обіцянки нового уряду.

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Головне: Програма уряду: Кабмін представив Раді проект на 2026–2027 роки з чіткими цілями та персональною відповідальністю міністрів.

Політичний імунітет: Затвердження документа захищає уряд від відставки через оцінку роботи на 1 рік.

Євроінтеграція та МЗС: відкриття переговорів за всіма 6 кластерами ЄС і вступ до Об’єднаних експедиційних сил (ОЕС).

Енергетика: ремонт 8 ГВт потужностей, запуск 800 МВт газової генерації та захист інфраструктури.

Економіка та фінанси: залучення 101 млрд доларів держпідтримки за два роки, збільшення податкових надходжень на 15–20% та продаж двох держбанків до кінця 2027-го.

Соціальна сфера: перехід до нової моделі пенсій (без підняття мінімалки до 6 тис. грн), підвищення зарплат педагогам і медикам, розширення програми “Доступні ліки”.

Цифровізація: запуск 5G у 5 містах та автономність 70% веж зв'язку до 72 годин без світла.

Майже через місяць після призначення Кабінет міністрів Сергія Корецького представив народним депутатам проект програми діяльності на 2026-2027 роки. Цей документ визначає головні напрями роботи уряду та його пріоритети на найближчі два роки.

"Це чіткий перелік того, що має зробити уряд. За кожним напрямом передбачена чітка персональна відповідальність", - заявив Корецький після затвердження програми Кабміном.

У програмі уряду дійсно чітко прописані основні цілі за всіма напрямами діяльності, головні завдання та критерії їх виконання. Також визначено, що за виконання критеріїв по кожному напрямку відповідає профільне міністерство або віцепрем'єр.

Навіщо потрібна програма уряду

Для уряду програма має не лише політичне, а й цілком практичне значення. Її затвердження Радою дає Кабміну річний імунітет. Депутати не можуть протягом цього строку відправити уряд у відставку через незадовільну оцінку його роботи.

Втім, в українській політичній практиці наявність програми не завжди захищає уряд від відставки.

Наприклад, програма діяльності Кабміну Олексія Гончарука була затверджена Радою за місяць після призначення його уряду. Але ще за два місяці політична ситуація склалася так, що Гончаруку довелося подати у відставку.

За власним бажанням пішли з посади голови уряду і два наступних прем’єр-міністри.

Денис Шмигаль, понад п’ять років працював узагалі без затвердженої програми діяльності. Його відставка так само відбулася не за результатами роботи, а за заявою про складання повноважень.

Колишня прем'єрка Юлія Свириденко теж працювала без затвердженої програми, хоча її уряд підготував проект документа в серпні минулого року, але Рада його не затвердила.

Що обіцяє зробити уряд Корецького до кінця наступного року

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

До кінця 2027 віцепрем'єр Всеволод Ченцов має забезпечити відкриття переговорів за всіма переговорними кластерами для вступу України в ЄС (всього 6 кластерів) і виконання умов для забезпечення готовності до закриття всіх переговорних розділів.

Також до кінця наступного року треба виконати умови та подати заявку на приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), та отримати позитивне рішення Ради ОЕСР щодо початку переговорів і Дорожню карту з набуття Україною членства в ОЕСР.

Угоду про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (АССА) треба укласти до кінця 2026 року.

Міністерство оборони

В 2026-2027 роках першочергові потреби Збройних Сил у зразках озброєння, військової та спеціальної техніки, ракетах і боєприпасах мають бути забезпечені 100%.

Особовим складом сили оборони мають бути теж повністю укомплектовані. Частка громадян, які пройшли підготовку у центрах підготовки до національного спротиву, зросла у 2027 році має збільшитись на 20% і досягти 60 тис. осіб на рік.

Має бути впроваджено облік даних про захворювання (поранення, контузія, каліцтво, травма) аналіз їхніх причин та оцінювання якості надання допомоги шляхом створення електронного реєстру бойових травм для військовослужбовців сил оборони – це мета на 2027 рік.

Озброєння та військової техніки за рахунок кредитних коштів ЄС планується закупити не менше 60 млрд євро. В тому числі не менше 50 відсотків продукції виробництва ОПК України.

Окрім цього, має бути забезпечено реалізацію стратегічних проектів з виробництва критичних озброєнь українських та міжнародних зразків, зокрема протибалістичного захисту та балістичного озброєння.

Міністерство внутрішніх справ

До кінця 2027 року МВС має сформувати чотири нових підрозділи Національної гвардії України для участі у бойових діях і забезпечити їх необхідними ресурсами. Створити Єдиний авіаційний хаб у сфері управління МВС.

До кінця поточного року – досягти зниження кількості загиблих у ДТП на 5% і обстежити 100% об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Також посилити інженерний та фортифікаційний захист державного кордону України з РФ та Білоруссю. Забезпечити на 90% інженерне облаштування кордону з ЄС і Молдовою до кінця 2026 року.

Міністерство енергетики

Міненерго має виконати планові ремонти обладнання електростанцій (АЕС, ТЕС, ТЕЦ, ГЕС/ГАЕС) загальною потужністю не менше 8 ГВт для забезпечення проходження осінньо-зимового періоду 2026-2027 років.

Завершити здійснення заходів з посилення інженерно-технічного захисту І та II рівня на об’єктах критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору.

До кінця поточного року ввести в експлуатацію не менше 800 МВт – потужностей розподіленої газової генерації, у тому числі не менше 200 МВт державними енергетичними компаніями. Для проходження опалювального сезону сформувати гарантований страховий запас природного газу в обсязі, необхідному для стабільного проходження осінньо-зимового періоду – це план на 2027 рік.

Також в наступному році має бути створено мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів відповідно до вимог законодавства України та Європейського Союзу (це запас відповідає 90 дням середньодобового чистого імпорту чи 61 дню середньодобового внутрішнього споживання – ред.)

До кінця наступного року планується завершити підготовку до інтеграції ринків електроенергії та природного газу до внутрішнього ринку ЄС.

До сфери управління ФДМУ до кінця наступного року мають бути передані 100% підприємств ПЕК, визначених для приватизації або ліквідації.

Міністерство економіки і довкілля

Завдання Мінекономіки – тримати рівень ділової активності бізнесу на стабільному рівні до кінця 2027 року. За цей строк необхідно сформувати на рівні техніко-економічного обґрунтування (feasibility study) перелік проектів відновлення обсягом на понад 50 млрд доларів.

Зберегти зайнятість населення у 2026 році на рівні не нижче показника на 1 травня 2026 року – 10,4 млн осіб. В наступному році збільшити кількість зайнятих в економіці на 3%. Продемонструвати прогрес по адаптації законодавства України до права ЄС.

До кінця наступного року створити інтегровану інформаційну систему моніторингу довкілля, створити вуглецевий реєстр і Центр кадастру та моніторингу вод.

Міністерство аграрної політики і продовольства

Зростання частки переробки в структурі аграрного експорту до кінця 2027 року має збільшитись до 63% (показник минулого року – 47,8%), а обсяг аграрного експорту – не менше ніж на 4 млрд доларів США (в минулому році – 22,53 млрд доларів). Це головне завдання для Мінагро.

Близько 70% власників/користувачів земельних ділянок, які використовуються для розміщення та обслуговування фортифікаційних споруд мають почати отримувати компенсації з 2027 року.

Площі зрошення мають збільшити до 200 тис. гектарів до 2027 року (зараз – до 14 га. – ред). Обсяг заготівлі деревини - до 15,5 млн куб. метрів у 2027 році (в 2025 році – 14,08 млн куб. метрів).

Міністерство фінансів

У 2026 році Мінфін має забезпечити залучено 49 млрд доларів зовнішньої підтримки. В наступному – 52 млрд доларів.

Податкові надходження до держбюджету в поточному році мають збільшитися на 15%, наступного – не менше ніж на 20%, в тому числі за рахунок детінізації. Утримувати середньозважену вартість державного боргу на рівні не вище 5%. Провести конкурси з продажу двох банків державного сектору до кінця 2027 року.

Критерій стосовно продажу банків було змінено. В початковому проекті документу конкурси планувалося лише започаткувати до кінця наступного року.

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту

⁠До кінця наступного року має бути відкрито новий пункт пропуску на кордоні України з Румунією та модернізовано 5 існуючих. Збільшено на 15% пропускну спроможність пунктів пропуску; забезпечено 100% технічного контролю ввезених вживаних автомобілів; збережено транспортний безвіз з ЄС; ліквідовано пошкодження дорожнього покриття доріг державного значення.

Також має бути захищено дорожню інфраструктуру прифронтових територій; розширено електрифікацію західного залізничного напрямку; розбудовано євроколії до державного кордону України з країнами ЄС; відновлено 70% пошкоджених локомотивів; оновлено 10% рухомого складу залізниці; облаштовано 25 інклюзивних залізничних вокзалів.

Кабмін має внести до Верховної Ради України законопроекти щодо Національного бюро розслідування аварійних подій на транспорті та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту.

До кінця наступного року рівень інвестицій залучених до морського торговельного порту "Чорноморськ" має скласти 300 млн євро, а работа портів Великої Одеси та Дунайського регіону має бути стабільною.

Також, до кінця 2027 має бути забезпечена готовність до відкриття повітряного простору.

Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України

В період 2026-2027 років має бути налагоджено справедливе фінансування громад і створено єдиний план соціальних послуг з урахуванням потреб ВПО та прифронтових регіонів. Забезпечено доступність 100% послуг і пільг для для ВПО у форматі "єдиного вікна" (крім тимчасово окупованих територій і територій активних бойових дій).

До кінця наступного року має бути облаштовано 500 маршрутів безбар’єрності в територіальних громадах. Укладено не менше 100 партнерств "мостів довіри" між українськими громадами і регіонами та громадами і регіонами країн перебування українців.

Ці "мости довіри" мають передбачати механізми підготовки до повернення українців додому. Також має бути підготовлено 1000 проектних менеджерів та залучено 500 млн доларів США на проекти по відновленню для громад і регіонів.

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності

В фінальному варіанті програми уряд вилучив з переліку завдань підняття мінімальної пенсії у наступному році до 6 тис. гривень.

Замість цього пункту в програму було внесено критерій про перехід до кінця наступного року до нової моделі пенсійного забезпечення, що включає базовий захист за віком, страхову пенсію відповідно до зроблених внесків, професійні пенсійні механізми та добровільні накопичення.

В Міністерстві соцполітики РБК-Україна пояснили, що прибрали пункт про конкретний розмір мінімальної пенсії через те, що він може змінитись, оскільки залежить від розміру прожиткового мінімуму. “Але це точно буде не менше ніж 6 тисяч гривень”, - зазначили в прес-службі Мінсоцполітики.

Про можливу мінімальну пенсію в 6 тисяч гривень в січні в інтерв’ю РБК-Україна повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін.

До кінця наступного року має бути збільшено на 15% кількість організацій які надають соціальні послуги, кількості центрів життєстійкості, що надають підтримку людям у складних життєвих обставинах має збільшитись до 735 (зараз їх меньше 400 – ред.)

Фінансову підтримкою у розмірі 19,4 тисяч гривень мають до кінця поточного року отримати близько 350 тисяч домогосподарств, допомогу для догляду за дитиною віком до одного року – більше 180 тис. осіб.

Частка офіційно працевлаштованих осіб з інвалідністю до кінця 2027 року має підвищитись з 16% до 25%.

Міністерство у справах ветеранів

До кінця наступного року мають бути розмежовані категорії осіб: ветерани Другої світової війни та які брали участь у бойових діях на території інших держав; особи, які брали участь у Революції Гідності; ветерани війни, які брали участь у відсічі збройній агресії РФ проти України; особи, які залучалися до забезпечення проведення заходів, спрямованих на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Близько 50% ветеранських послуг мають бути єдиного стандарту.

До кінця 2027 року має бути надано послуги понад 40 тис. ветеранам війни та членам їх сімей у сферах фізичного та психічного здоров’я, які не входять до програми медичних гарантій.

Отримати грошову допомогу для занять фізичною культурою та спортом мають 300 тис. ветеранів війни. Понад 5 тис. ветеранів та члени їх сімей мають бути забезпечені житлом шляхом виплати грошової компенсацій. Професійною адаптацією мають скористалися не менше 4 тис. ветеранів війни та членів їх сімей – не менше 2 тис. осіб щороку.

Державну фінансову підтримку для започаткування або розвитку підприємницької діяльності мають отримати не менше 800 суб’єктів ветеранського підприємництва – не менше 400 суб’єктів щороку.

Державна допомога на навчання має бути виплачена близько 11 тис. дітей ветеранів війни за період 2026-2027 років.

Також має бути розпочате будівництво понад 20 державних ветеранських просторів до кінця наступного року. Окрім цього, до кінця цього року мають бути сформовані єдині стандарти функціонування військових кладовищ.

Міністерство охорони здоров’я

До кінця наступного року рівень оплати праці працівників сфери охорони здоров’я має бути не нижче середньої заробітної плати в економіці. До Єдиного реєстру кваліфікацій має бути додано не менш як 10 медсестринських професій до кінця поточного року.

Програма реімбурсації лікарських засобів, яка охоплює понад 3 млн пацієнтів щороку, має бути розширена, а обсяг видатків на реімбурсацію лікарських засобів українського виробництва збільшено щонайменше на 25%.

270 закладів охорони здоров’я (170 комунальних і 100 – закладів первинної ланки) до кінця наступного року мають бути забезпечені сонячними електростанціями.

До кінця 2027 року всі заклади охорони здоров’я мають бути забезпечені доступом до швидкісного Інтернету.

Міністерство освіти і науки

До кінця наступного року має бути підвищено зарплату педагогічним, науково-педагогічним працівникам – на 20%. Науковим працівникам за результатами атестації – до 50%.

Також до кінця 2027 року має бути облаштовано додатково 500 закладів освіти з укриттями, 500 – з безперебійним електропостачанням, не менше 50 автономних шкіл. Має бути закуплено 1 000 шкільних автобусів.

Удвічі мають бути збільшені академічні стипендії у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти – це план до кінця 2027 року.

Щонайменше 60 тисяч студентів мають отримати державні гранти для здобуття вищої освіти.

Міністерство молоді та спорту

До кінця наступного року уряд планує зробити спорт в Україні доступним для всіх, вивести українських атлетів на вищий світовий рівень та залучити до регулярних тренувань 2,1 мільйони звичайних громадян.

Також планується розпочати збір пожертв на відновлення п’яти знищених спортивних об’єктів у Сумах, Харкові, Києві, Чернігові та Чернігівській області.

Міністерство культури

До кінця наступного року має 15% національних закладів культури мають отримати допомогу меценатів. Також планується розробити нову модель оплати праці працівників закладів культури.

Україна має взяти участь у дев’яти ключових світових культурних подіях (бієнале, книжкові ярмарки, кінофестивалі тощо). 24 нові об’єкти української культурної спадщини буде внесено до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом ЮНЕСКО.

До кінця наступного року буде проведено всесвітню конференцію україністики та завершено консерваційні роботи Успенського собору Києво-Печерської Лаври. 100% пам’яток національного значення буде внесено в Державний реєстрі нерухомих пам’яток України (єПам’ятка).

Загальна кількість евакуйованих музейних предметів за час повномасштабного вторгнення РФ до кінця наступного року має перевищити 1 млн одиниць.

Завдяки держпрограмі "Тисячовесна" рівень споживання населенням України українського контенту має вирости на 10% в 2027 році.

Міністерство закордонних справ

МЗС має протягом всього періоду забезпечувати довгострокову сталу оборонну підтримку України. Сприяти посиленню української оборонної промисловості діяльності 11 оборонних коаліцій, включно з Коаліцією охочих та Інтегрованою антибалістичною коаліцією.

До кінця наступного року Україна у межах чинного статусу "Посиленого партнерства" має намір інтегруватися до Об’єднаних експедиційних сил (ОЕС) як її повноправний член.

Також планується створити правові підстави для початку операційної роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

МЗС має застосовувати дії для подальшої ізоляцію РФ на міжнародній арені, посиленню тиск на країну-агресора у міжнародних організаціях та на міжнародних майданчиках (ООН, ЮНЕСКО, ОБСЄ, Рада Європи, Організація із заборони хімічної зброї тощо)

Міністерство цифрової трансформації

До кінця наступного року не менш як 70% базових станцій мобільного зв’язку мають бути здатними працювати в умовах відсутності електропостачання не менш як 72 годин.

В п’ятьох населених пунктах (Львів, Бородянка, Харків, Київ, Одеса) вже до кінця поточного року має бути забезпечено пілотне впровадження технології мобільного зв’язку 5G.

Критичні державні системи мають відновлювати роботу протягом 24 годин у разі порушення функціонування основної цифрової інфраструктури.

Міністерство юстиції

До кінця поточного року Мін'юст має удосконалити автоматизовану систему виконавчого провадження. До кінця наступного – розширити онлайн-доступ до документів Національного архівного фонду та до інформації про збережені документальні свідчення щодо подій війни за Незалежність України, які перебувають як у державних архівних установах, так і в організаціях громадянського суспільства.

Також, юридичне відомство має на постійній основі впровадити механізм залучення психологів до кримінальних проваджень за участю малолітніх і неповнолітніх осіб.

Також до кінця поточного року Мін'юст має забезпечити повноцінну інтеграцію суб’єктів пробації (засуджених без ізоляції від суспільства – ред.) з числа ветеранів війни в суспільство та запобігання рецидивам.