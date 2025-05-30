Бензин, дизель і автогаз подешевшали за травень: які ціни на АЗС в Україні

Роздрібні ціни на бензин, дизель і автогаз в Україні впали в травні 2025 року. Дизельне пальне подешевшало на гривню за літр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 30 травня 2025 року на бензин А-95 становлять 54,56 гривні за літр (-0,25 гривні за місяць), на дизельне пальне 53,54 гривні за літр (-1,00 гривні), на автогаз 35,32 гривні за літр (-0,49 гривні).



Ціни на АЗС 30 травня



Причини зміни цін

Основним фактором, який впливає на ціну, є світові ціни на нафту, оскільки Україна від початку війни імпортує майже весь обсяг пального. За травень 2025 року ціни на нафту марки Brent зросли 63 до 64 доларів за барель.

Також впливає курс долара, який стабільний протягом останніх чотирьох місяців на рівні 41,50 грн/долар.

У квітні НБУ переглянув прогноз зростання цін на пальне Україні в поточному році в бік зменшення через здешевлення нафти.

НБУ поліпшив прогноз зростання цін на паливо до 1,2% наприкінці 2025 року порівняно з 13,5% у прогнозі за січень.

Згідно з очікуваннями, ціни можуть трохи підвищитися через вимогу обов'язкового додавання біоетанолу в автомобільні бензини з 1 травня 2025 року. За додавання спирту виробники братимуть націнку.