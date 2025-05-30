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Бензин, дизель і автогаз подешевшали за травень: які ціни на АЗС в Україні

Україна, П'ятниця 30 травня 2025 13:17
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Бензин, дизель і автогаз подешевшали за травень: які ціни на АЗС в Україні Фото: Ціни на бензин впали в травні 2025 року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин, дизель і автогаз в Україні впали в травні 2025 року. Дизельне пальне подешевшало на гривню за літр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 30 травня 2025 року на бензин А-95 становлять 54,56 гривні за літр (-0,25 гривні за місяць), на дизельне пальне 53,54 гривні за літр (-1,00 гривні), на автогаз 35,32 гривні за літр (-0,49 гривні).
Бензин, дизель і автогаз подешевшали за травень: які ціни на АЗС в Україні

Ціни на АЗС 30 травня
Бензин, дизель і автогаз подешевшали за травень: які ціни на АЗС в Україні

Причини зміни цін

Основним фактором, який впливає на ціну, є світові ціни на нафту, оскільки Україна від початку війни імпортує майже весь обсяг пального. За травень 2025 року ціни на нафту марки Brent зросли 63 до 64 доларів за барель.

Також впливає курс долара, який стабільний протягом останніх чотирьох місяців на рівні 41,50 грн/долар.

У квітні НБУ переглянув прогноз зростання цін на пальне Україні в поточному році в бік зменшення через здешевлення нафти.

НБУ поліпшив прогноз зростання цін на паливо до 1,2% наприкінці 2025 року порівняно з 13,5% у прогнозі за січень.

Згідно з очікуваннями, ціни можуть трохи підвищитися через вимогу обов'язкового додавання біоетанолу в автомобільні бензини з 1 травня 2025 року. За додавання спирту виробники братимуть націнку.

Нагадаємо, роздрібні ціни на бензин, дизель і автогаз зросли за 2024 рік. Середні роздрібні ціни 2 січня 2025 року на бензин А-95 склали 55,55 гривень за літр (+4,07 гривень за рік), на дизельне пальне 52,75 гривень за літр (+1,25 гривень), на автогаз 35,41 гривень за літр (+5,58 гривень).

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Ціни на бензин
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