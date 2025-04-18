В Україні в бензин додаватимуть спирт: навіщо це потрібно і що буде з цінами з травня

Вже у травні 2025 року в Україні починається продаж бензину з обов’язковим вмістом спирту. У водіїв є побоювання, що це вплине на ціну і якість пального.

Що реально зміниться для споживачів і навіщо цей крок – у матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Що означають зміни у продажу бензину на АЗС?

Чи значно зміниться ціна пального для споживачів?

Якою буде якість бензину з вмістом спирту?

Як підготуватись до змін у нормах продажу пального?

На АЗС продаватимуть бензин з біоетанолом: що це означає

З 1 травня 2025 року на українських автозаправних станціях почнуть продавати бензин, у складі якого має бути 5% біоетанолу. Це передбачено змінами щодо обов’язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту, прийнятими ще торік.

"Насправді жодної революції не відбудеться, адже подібне пальне в Україну вже давно завозиться з Європи", – пояснює РБК-Україна аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко. Він підкреслив, що з травня на АЗС почнеться саме реалізація бензину зі вмістом спирту, а не, власне, додавання біоетанолу безпосередньо на автозаправній станції.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зазначив, що біоетанол – це спирт, який виробляється з рослинної сировини, наприклад, кукурудзи, і додається до бензину як компонент, що знижує шкідливі викиди в атмосферу. У Європі та США такі домішки давно є нормою. Наприклад, у ЄС активно використовують марки E5 та E10, а в Бразилії біоетанол може складати до 80% у паливі.

Від початку повномасштабної війни Україна почала активно імпортувати пальне з ЄС, тож навіть не усвідомлюючи цього, українці вже давно користуються бензином з вмістом біоетанолу.

Як зміниться ціна і якість пального для споживачів

Чи варто водіям турбуватись про якість нового пального? За словами Олександра Сіренка, бензин зі спиртом є абсолютно безпечним. "Це той самий бензин і українці вже його споживають деякий час", – нагадує він.

Суміш з 5% спирту не шкодить двигуну і відповідає сучасним стандартам якості. До того ж у багатьох країнах світу це обов’язкова норма, яка не викликає нарікань.

За словами Сергія Куюна, у Європі вже понад півтора десятиліття діє вимога обов’язкового вмісту біоетанолу в бензині. Автомобілі там такі самі, як і в Україні – просто замість шкідливих октанопідвищуючих домішок використовують більш безпечні, екологічні компоненти.

Експерт зазначив, що більшість сучасних двигунів без проблем працюють з паливом, у якому біоетанол становить до 30%. А додавання лише 5% цього компонента залишиться практично непомітним, навіть для авто з великим пробігом чи старшого покоління.

Проте є певні технічні нюанси, про які повинні подбати АЗС. Біоетанол – гігроскопічна речовина, тобто він активно вбирає воду. Якщо резервуар на заправці не очищено або має забруднення, є ризик потрапляння сторонніх речовин у бак автомобіля.

Саме тому відтепер операторам АЗС доведеться ретельніше слідкувати за чистотою резервуарів, проводити додаткові перевірки та обслуговування обладнання. Великі мережі, які дорожать репутацією, до цього вже підготовлені. "Проблеми можуть виникнути на дрібних або маловідомих АЗС", – прокоментував експерт РБК-Україна.

Щодо ціни, то істотного подорожчання чекати не варто, кажуть у галузі. Різниця у вартості біоетанольного бензину та звичайного 95-го буде невеликою, всього 20-40 євро на тонні. У перерахунку на літр – це майже непомітні зміни.

"Ми очікуємо в цілому здешевлення нафтопродуктів на 3-5 гривень на стелі", – додає Сіренко. Він пояснив, що це в основному зумовлено зниженням світових цін на нафту у зв’язку з лихоманкою на нафтовому ринку.

Що радять експерти і як підготуватись до змін

Хоч зміни офіційно стартують з 1 травня, українські автомобілісти вже давно фактично користуються таким пальним і жодних масових нарікань не виникало. Біоетанол не впливає негативно на двигун, особливо якщо мова про сучасні авто, які розраховані на використання пального європейського зразка.

Олександр Сіренко радить автовласникам не грати в "хіміків" і не експериментувати з присадками самостійно. Краще що можна зробити за для безпеки свого автомобіля – це заправлятися на перевірених АЗС принаймні у найближчі 2-3 місяці і довіряти сертифікованому пальному.

"Якщо щось трапиться на великій мережевій заправці – завжди легше звернутися в сервіс. А от якщо це трапиться десь на трасі на маловідомій АЗС, навіть номер телефону не завжди знайдеш", – додає експерт.

У довгостроковій перспективі використання біоетанолу – це екологічно обґрунтоване рішення, яке зменшує залежність від викопного палива і знижує викиди CO₂. Для України, яка прагне інтегруватись у європейське економічне та екологічне середовище, це черговий важливий крок уперед. Світ розвивається по-різному, але нові для України вимоги щодо пального точно не несуть загрози для споживачів.