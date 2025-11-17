Рада перенесла голосування за бюджет-2026: Підласа назвала нову дату

"Було б ідеально це зробити (ухвалити держбюджет на 2026 рік - ред.) 1 грудня, в понеділок, але графік пленарних засідань Верховної Ради передбачає пленарний день 2 грудня", - зазначила депутатка.

Вона додала, що голосування перенесли на цей день, оскільки тривають консультації по двох ключових темах.

За словами Підласої, йдеться про реформу оплати праці вчителів у середніх школах та направлення 4% податку на доходи фізичних осіб. Зокрема, обговорення стосується того, до якого бюджету вони мають зараховуватися - до державного чи місцевого.

Згідно із регламентом, розгляд законопроєкту щодо держбюджету-2026 у другому читанні має відбутися не пізніше 20 листопада, а остаточне прийняття - не пізніше 1 грудня.