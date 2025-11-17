Рада перенесла голосування за бюджет-2026: Підласа назвала нову дату

Розгляд Верховною Радою законопроєкта про державний бюджет-2026 у другому читанні та в цілому відбудеться 2 грудня.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа в етері телемарафону.
"Було б ідеально це зробити (ухвалити держбюджет на 2026 рік - ред.) 1 грудня, в понеділок, але графік пленарних засідань Верховної Ради передбачає пленарний день 2 грудня", - зазначила депутатка.
Вона додала, що голосування перенесли на цей день, оскільки тривають консультації по двох ключових темах.
За словами Підласої, йдеться про реформу оплати праці вчителів у середніх школах та направлення 4% податку на доходи фізичних осіб. Зокрема, обговорення стосується того, до якого бюджету вони мають зараховуватися - до державного чи місцевого.
Згідно із регламентом, розгляд законопроєкту щодо держбюджету-2026 у другому читанні має відбутися не пізніше 20 листопада, а остаточне прийняття - не пізніше 1 грудня.
Нагадаємо, Верховна Рада у жовтні ухвалила проект державного бюджету на 2026 рік в першому читанні. Основними будуть видатки на оборону, але після цьогорічної паузи зростуть і соціальні стандарти.
Водночас бюджетний комітет під час розгляду проєкту бюджету-2026 рекомендував внести низку правок, які стосуються оборонної сфери, освіти, соціальної сфери і не тільки.
Зазначимо, 5 листопада Кабмін подав до другого читання бюджет-2026 зі збільшеними витратами.
Видатки зростуть на 33,6 млрд гривень, з яких 18,9 млрд спрямують до резервного фонду, а 6,6 млрд - на поетапне підвищення зарплат педагогам шкіл, викладачам вишів і коледжів на 50% протягом року.