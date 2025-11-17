Рада перенесла голосование за бюджет-2026: Пидласа назвала новую дату

"Было бы идеально это сделать (принять госбюджет на 2026 год - ред.) 1 декабря, в понедельник, но график пленарных заседаний Верховной Рады предусматривает пленарный день 2 декабря", - отметила депутат.

Она добавила, что голосование перенесли на этот день, поскольку продолжаются консультации по двум ключевым темам.

По словам Пидласой, речь идет о реформе оплаты труда учителей в средних школах и направлении 4% налога на доходы физических лиц. В частности, обсуждение касается того, в какой бюджет они должны зачисляться - в государственный или местный.

Согласно регламенту, рассмотрение законопроекта по госбюджету-2026 во втором чтении должно состояться не позднее 20 ноября, а окончательное принятие - не позднее 1 декабря.