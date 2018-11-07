Рада перенесла голосование за закон о семейной медицине на четверг

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

В сессионном зале было недостаточно нардепов для голосования за закон в среду

Верховная рада перенесла голосование за законопроект №6634 "О первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины" на четверг, 8 ноября. Соответствующее заявление перед закрытием заседания ВР сделал глава парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Такое решение было принято в связи с тем, что в сессионном зале было недостаточно парламентариев для принятия решения. По словам отдельных нардепов, в зале было 60-70 депутатов.

Отметим, проект закона рассматривался по полной процедуре.

Добавим, в пояснительной записке к проекту отмечается, что сеть учреждений первичной медицинской помощи до сих пор не сформирована должным образом и не обеспечивает потребностей населения в качественной и доступной первичной помощи.

Законопроектом определяются правовые, организационные, экономические и социальные основы обеспечения граждан Украины и других лиц, находящихся на его территории, первичной медпомощью, устанавливаются основы функционирования и развития семейной медицины.

Напомним, Верховная рада Украины на пленарном заседании 7 ноября, как и планировалось, рассмотрела в первом чтении проект о первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова внесла свои замечания к закону о семейной медицине. Так, по мнению омбудсмена, законопроект "О первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины" требует доработки с учетом принятого закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения". Речь идет о части законопроекта об обеспечении реализации программы медицинских гарантий, составляющей которой является первичная медпомощь.

Добавим, в конце 2017 года Кабинет министров предложил ввести в Украине новый праздник - День семейной медицины.