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Рада перенесла голосування за закон про сімейну медицину на четвер

Новини » Політика    07.11.2018 - 14:19
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

У сесійній залі було недостатньо нардепів для голосування за закон у середу

Верховна рада перенесла голосування за законопроект №6634 "Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини" на четвер, 8 листопада. Відповідну заяву перед закриттям засідання ВР зробив глава парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що в сесійній залі було недостатньо парламентарів для ухвалення рішення. За словами окремих нардепів, у залі було 60-70 депутатів.

Відзначимо, проект закону розглядався за повною процедурою.

Додамо, в пояснювальній записці до проекту зазначається, що мережа закладів первинної медичної допомоги до сих пір не сформована належним чином і не забезпечує потреб населення в якісній і доступній первинній допомозі.

Законопроектом визначаються правові, організаційні, економічні та соціальні основи забезпечення громадян України та інших осіб, які перебувають на його території, первинною медичною допомогою, встановлюються основи функціонування і розвитку сімейної медицини.

Нагадаємо, Верховна рада України на пленарному засіданні 7 листопада, як і планувалося, розглянула в першому читанні проект про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини.

Як писало РБК-Україна раніше, в липні Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова внесла свої зауваження до закону про сімейну медицину. Так, на думку омбудсмена, законопроект "Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини" потребує доопрацювання з урахуванням прийнятого закону "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення". Йдеться про частину законопроекту про забезпечення реалізації програми медичних гарантій, складовою якої є первинна медична допомога.

Додамо, в кінці 2017 року Кабінет міністрів запропонував ввести в Україні нове свято - День сімейної медицини.

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Теми: Засідання Ради
Новини України Андрій ПарубійВерховна Рада
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