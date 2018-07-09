Омбудсмен внесла замечания к закону о семейной медицине

Также Денисова внесла замечания к еще нескольким законопроектам, которые должен рассмотреть парламент до 13 июля

Уполномоченный верховной Рады по правам человека Людмила Денисова внесла свои замечания к нескольким законопроектам, которые должен рассмотреть парламент с 10 по 13 июля. В частности, закон о семейной медицине среди них, передает пресс-служба омбудсмена.

Отмечается, что по мнению омбудсмена законопроект "О первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины" требует доработки проект с учетом принятого закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения". Речь идет о часть законопроекте относительно обеспечения реализации программы медицинских гарантий, составляющей которой является первичная медицинская помощь.

"Кроме того, значительная часть положений законопроекта определена, в частности, в законе Украины "Основы законодательства об охране здоровья Украины" и не требует дублирования", - сообщает пресс-служба.

Денисова имеет замечания и к статье 11 законопроекта "Об управлении объектами государственной собственности" относительно упорядочения процедуры отчуждения субъектами хозяйствования государственного сектора экономики жилья своим работникам, предусматривает предоставление жилья без соблюдения списков.

"По мнению Уполномоченного, такой механизм является нарушением жилищного законодательства и прав граждан, которые включены в списки очередников ранее", - отмечает пресс-служба.

А относительно законопроекта "О внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и других законодательные акты Украины относительно обеспечения прав собственников (пользователей) помещений жилого дома", Денисова указывает, что в тексте документа слова и цифры "этажности 16 и более этажей" стоит заменить на "этажностью 3 и более этажей".

В частности, омбудсмен указывает, что положения, которые предусматривают установить 7-летний запрет на отчуждение земельных участков, полученных гражданами в порядке бесплатной приватизации, передаче их в пользование третьим лицам, изменении их целевого назначения (предложена новая редакция части первой статьи 111 Земельного кодекса Украины) противоречат нормам Конституции Украины

Также Денисова не поддерживает законопроект "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно обеспечения доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту".

"В соответствии с требованиями части 3 статьи 131-2 Конституции Украины, защита от уголовного обвинения осуществляется исключительно адвокатом", - добавили в пресс-службе омбудсмена.

Напомним, в конце июня 2018 года на совместном заседании комитета по вопросам здравоохранения и комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения заслушали отчет Минздрава о ходе медицинской реформы.