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Рада сегодня рассмотрит проект о первичной медпомощи

Новости » Политика    07.11.2018 - 08:41
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

На сегодня также запланирован ряд ратификаций

Верховная рада Украины на пленарном заседании 7 ноября рассмотрит проект о первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте парламента.

Также планируется рассмотреть изменения в закон о высшем образовании и в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту, а также изменения в  Уголовный кодекс относительно освобождения судьи от уголовной ответственности.

Кроме того, в повестке дня числятся ратификации протоколов с Турцией и Великобританией об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада приняла за основу закон о гуманитарном разминировании на Донбассе. Отметим, документ предлагает создать Центр противоминных операций.

Также на заседании 6 ноября парламент создал временную следственную комиссию (ВСК) для расследования нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Комиссию возглавил внефракционный нардеп Борислав Береза. В ее состав вошли представители всех парламентских фракций.

 

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