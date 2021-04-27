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Рада передумала снижать официальный возраст молодежи до 29 лет

Новина українською → Украина, Вторник 27 апреля 2021 17:26
Рада передумала снижать официальный возраст молодежи до 29 лет Фото: в Украине не будут снижать официальный возраст молодежи до 29 лет (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №3718 об основах молодежной политики. В первом чтении документ предлагал снижение официального возраста молодежи в Украине до 29 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовал 321 нардеп.

Авторы проекта закона объясняли, что действующее законодательство устанавливает широкие возрастные рамки (от 14 до 35 лет), а это приводит к распылению ограниченных ресурсов на решение вопросов большого количества групп молодежи разного возраста.

Подчеркивалось, что уменьшение возраста молодежи позволит целенаправленно использовать ресурсы для молодых людей в переходный период, в течение которого молодежь больше всего нуждается в поддержке.

Однако ко второму чтению нардепы решили восстановить верхнюю границу возраста молодежи - 35 лет.

"Общество прежде всего молодежь, не понимает причин лишения части граждан статуса молодежи во время сложного социально-экономического кризиса, учитывая, что именно молодежь преимущественно защищает Украину от российской агрессии", - указано в решении комитета.

Кроме того, уменьшение верхнего предела возраста молодежи будет нарушением конституционных прав граждан.

В законопроекте восстановлено определение льгот для молодых семей, имеющих детей. Молодые семьи и молодые лица, имеющие одного ребенка, освобождаются от уплаты процентов за пользование кредитом на строительство и приобретение жилых домов и квартир.

Предусмотрено и погашение молодым семьям и молодым людям, которые имеют двух, трех и более детей, соответственно 25% и 50% суммы обязательств по указанному выше кредиту.

В законе также прописано создание Нацсовета по вопросам молодежи при Кабинете министров, предусмотрено расширение сети молодежных центров и внедрение молодежных работников на местах для эффективной молодежной работы.

Кроме того, создается Украинский молодежный фонд, который будет выдавать гранты на поддержку идей, инициатив и проектов молодежи, а также институциональные гранты.

Напомним, в первом чтении Рада приняла этот закон в конце июля прошлого года.

Как писало РБК-Украина, ранее стало известно, что Канада и Украина планируют подписать двустороннее соглашение о мобильности молодежи, которая облегчит возможность трудоустройства за рубежом.

Кроме того, комитет ВР по вопросам молодежи и спорта рекомендовал Кабмину утвердить Государственную программу обеспечения молодежи жильем на 2021-2030 годы.

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