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Украина и Канада готовят соглашение о мобильности молодежи, - посол

Новости » Общество     08.03.2020 - 06:30
Украина и Канада готовят соглашение о мобильности молодежи, - посол
Иллюстративное фото (из открытых источников)

После принятия документа украинцам облегчат возможность учиться и работать в Канаде

Канада и Украина собираются подписать двустороннее соглашение о мобильности молодежи, которая облегчит возможность трудоустройства за рубежом. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Кроме того, благодаря подписанию этого документа молодежь двух стран сможет по упрощенной процедуре поехать на учебу.

"Это соглашение, которое должно позволить молодым украинцам по более легкой процедуре поехать на срок до года в Канаду на обучение и, учась, работать. Аналогично для молодых канадцев, которые хотят приехать сюда", - сказал Шевченко.

Посол рассчитывает, что соглашение подпишут в текущем, 2020 году, поскольку стороны уже "на финишной прямой" разработки документа.

Напомним, в мае в Украину прибудет специальная оценочная миссия Департамента иммиграции Канады, которая может одобрить упрощенный визовый режим ЕТА +.

Добавим, что предыдущим правительством было запланировано увеличить перечень стран с безвизовым режимом, в частности, с Канадой. Также в правительстве анонсировали, что в течение следующих 5 лет будет упрощен украинский визовый режим для граждан большинства стран мира, которые не составляют иммиграционной угрозы Украине.

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