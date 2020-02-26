ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмину рекомендуют утвердить госпрограмму обеспечения молодежи жильем до 2030 года

Новости » Политика     26.02.2020 - 14:54
Кабмину рекомендуют утвердить госпрограмму обеспечения молодежи жильем до 2030 года
Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

Также правительству рекомендуют предусмотреть расходы на долгосрочное кредитование молодежи для приобретения жилья

Комитет Верховной рады по вопросам молодежи и спорта рекомендует Кабинету министров утвердить Государственную программу обеспечения молодежи жильем на 2021-2030 годы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Также комитет рекомендует Кабмину предусмотреть расходы на бюджетную программу "Предоставление льготного долгосрочного государственного кредита молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья" при подготовке и рассмотрении бюджетной декларации и формировании проекта закона о госбюджете на 2021 в размере 1 569 690,2 тысяч гривен. Также члены комитета рекомендуют парламенту при внесении изменений в закон о госбюджете-2020 предусмотреть расходы на соответствующую бюджетную программу.

"До 1 июля 2020 года разработать и утвердить Государственную программу обеспечения молодежи жильем на 2021-2030 годы, которая предусматривала бы финансирование из государственного и местных бюджетов", - указано в сообщении.

Кроме того, рекомендуется местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления в установленном порядке проанализировать результаты реализации местных программ обеспечения молодежи жильем, в случае отсутствия, разработать и утвердить новые жилищные программы и обеспечить финансирование местных программ по обеспечению молодежи жильем.

Напомним, в октябре 2019 года комитет парламента по вопросам молодежи и спорта предлагал Кабинету министров Украины до 1 мая 2020 года разработать и утвердить Государственную программу обеспечения молодежи жильем на 2021-2025 годы.

Как писало РБК-Украина, в апреле 2019 года в Раде предлагали правительству вносить на рассмотрение ВР законопроекты о содействии обеспечению молодежи жильем.

Кабмин сменил менеджмент "Центрэнерго" В Раде появился закон об отмене повинности по расквартированию военных
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныжильеВерховная Радамолодежь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь