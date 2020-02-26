Кабмину рекомендуют утвердить госпрограмму обеспечения молодежи жильем до 2030 года

Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

Также правительству рекомендуют предусмотреть расходы на долгосрочное кредитование молодежи для приобретения жилья

Комитет Верховной рады по вопросам молодежи и спорта рекомендует Кабинету министров утвердить Государственную программу обеспечения молодежи жильем на 2021-2030 годы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Также комитет рекомендует Кабмину предусмотреть расходы на бюджетную программу "Предоставление льготного долгосрочного государственного кредита молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья" при подготовке и рассмотрении бюджетной декларации и формировании проекта закона о госбюджете на 2021 в размере 1 569 690,2 тысяч гривен. Также члены комитета рекомендуют парламенту при внесении изменений в закон о госбюджете-2020 предусмотреть расходы на соответствующую бюджетную программу.

"До 1 июля 2020 года разработать и утвердить Государственную программу обеспечения молодежи жильем на 2021-2030 годы, которая предусматривала бы финансирование из государственного и местных бюджетов", - указано в сообщении.

Кроме того, рекомендуется местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления в установленном порядке проанализировать результаты реализации местных программ обеспечения молодежи жильем, в случае отсутствия, разработать и утвердить новые жилищные программы и обеспечить финансирование местных программ по обеспечению молодежи жильем.

Напомним, в октябре 2019 года комитет парламента по вопросам молодежи и спорта предлагал Кабинету министров Украины до 1 мая 2020 года разработать и утвердить Государственную программу обеспечения молодежи жильем на 2021-2025 годы.

Как писало РБК-Украина, в апреле 2019 года в Раде предлагали правительству вносить на рассмотрение ВР законопроекты о содействии обеспечению молодежи жильем.