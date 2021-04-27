Рада передумала знижувати офіційний вік молоді до 29 років

Верховна рада прийняла у другому читанні законопроект №3718 про основні засади молодіжної політики. У першому читанні документ пропонував зниження офіційного віку молоді в Україні до 29 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосував 321 нардеп.

Автори проекту закону пояснювали, що чинне законодавство встановлює широкі вікові рамки (від 14 до 35 років), а це призводить до розпорошення обмежених ресурсів на розв'язання питань великої кількості груп молоді різного віку.

Підкреслювалося, що зменшення віку молоді дозволить цілеспрямовано використовувати ресурси для молодих людей у перехідний період, протягом якого молодь найбільше потребує підтримки.

Однак до другого читання нардепи вирішили відновити верхню межу віку молоді - 35 років.

"Суспільство насамперед молодь, не розуміє причин позбавлення частини громадян статусу молоді під час складної соціально-економічної кризи, враховуючи, що саме молодь переважно захищає Україну від російської агресії", - вказано у рішення комітету.

Крім того, зменшення верхньої межі віку молоді буде порушенням конституційних прав громадян.

У законопроекті відновлене визначення пільг для молодих сімей, які мають дітей. Молоді сім'ї та молоді осіб, які мають одну дитину, звільняються від сплати відсотків за користування кредитом на будівництво і придбання жилих будинків і квартир.

Передбачене і погашення молодим сім’ям та молодим особам, які мають двох, трьох та більше дітей, відповідно 25% та 50% суми зобов'язань за зазначеним вище кредитом.

У законі також прописане створення Нацради з питань молоді при Кабінеті міністрів, передбачене розширення мережі молодіжних центрів та запровадження молодіжних працівників на місцях для ефективної молодіжної роботи.

Крім того, створюється Український молодіжний фонд, який видаватиме гранти на підтримку ідей, ініціатив та проектів молоді, а також інституційні гранти.