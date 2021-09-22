Рада отсрочила запуск БЭБ: когда заработает новый орган

Верховная рада отсрочила запуск Бюро экономической безопасности (БЭБ). Его перенесли на два месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от "Слуги народа" Ольги Василевской в Telegram.
Она отметила, что в Раде проголосовали соответствующую правку.
"Запуск БЭБ отложили на два месяца. Соответствующую правку только что проголосовали в Раде. Надеюсь, это последнее продление сроков и Бюро заработает 25 ноября", - написала Василевская.
Ранее сообщалось, что запуск Бэб запланирован на конец августа - начало октября.
РБК-Украина писало, что главой БЭБ стал руководитель фискальной службы.
Подробнее о деятельности нового органа - в материале РБК-Украина "Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес".