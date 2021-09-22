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Рада відтермінувала запуск БЕБ: коли запрацює новий орган

Автор: Инна Собора

Верховна рада відтермінувала запуск Бюро економічної безпеки (БЕБ). Його перенесли на два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від "Слуги народу" Ольги Василевської в Telegram.

Вона зазначила, що в Раді проголосували відповідну правку.

"Запуск БЕБ відклали на два місяця. Відповідну правку щойно проголосували в Раді. Сподіваюсь, це останнє подовження термінів і Бюро запрацює 25 листопада", - написала Василевська.

Раніше повідомлялося, що запуск БЕБ запланований на кінець серпня - початок жовтня.

РБК-Україна писало, що головою БЕБ став керівник фіскальної служби.

Детальніше про діяльність нового органу - в матеріалі РБК-Україна "Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес".

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Бюро економічної безпеки