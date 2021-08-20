ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Главой БЭБ стал руководитель фискальной службы

Новина українською →
Пятница 20 августа 2021 19:25
Главой БЭБ стал руководитель фискальной службы Фото: Вадим Мельник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Валерия Полищук

Бюро экономической безопасности возглавил руководитель Государственной фискальной службы Вадим Мельник. Он был одним из трех кандидатов, который прошел в заключительный этап конкурса на должность главы БЭБ.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабинете министров.

Отметим, что Мельник более 14 лет проходил службу в Налоговой милиции. В 2014-2016 годах был руководителем главного следственного управления финансовых расследований ГФС.

Возглавляет Государственную фискальную службу с конца 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бюро экономической безопасности
NEWS
Данилов ответил, планируют ли отставку Кличко
Данилов ответил, планируют ли отставку Кличко
DAILY
Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского