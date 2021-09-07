ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Не успевают в сроки: глава БЭБ рассказал, когда заработает новый орган

Новина українською →
Киев, Вторник 07 сентября 2021 19:47
Не успевают в сроки: глава БЭБ рассказал, когда заработает новый орган Фото: Вадим Мельник, глава БЭБ (logos-ukraine.com.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник рассказал, когда заработает новосозданный орган. По его словам, процесс немного затянулся, поэтому запустить БЭБ не успеют в ранее запланированные сроки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Мельника для "Суспильного".

Изначально заявлялось, что новосозданное Бюро заработает уже 25 сентября, но, как пояснил Мельник, период летних отпусков повлиял на этот процесс.

"Мы не успеваем... Так случилось, что оно немножко затянулось. Шесть месяцев, которые были даны на ликвидацию ДФС, я в этом участвовал, и эти 6 месяцев, которые были даны для начала работы БЭБ... Они по разным объективным причинам затянулись", - сказал он.

Мельник отметил, что власть все еще ориентируется на 25 сентября, но скорее всего БЭБ заработает чуть позже.

"Где-то конец месяца - начало октября. Понимаете, начало работы органа - это постановление Кабинета министров о запуске Бюро экономической безопасности, запуск его работы. Для того, чтобы ходатайствовать перед премьер-министром, что "выдайте, пожалуйста, такое постановление" - мне нужно доложить, что сделано", - пояснил чиновник.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Бюро экономической безопасности
NEWS
В Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах
В Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах
DAILY
Пенсии, налоги и олигархи. Чем займется Рада этой осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пенсии, налоги и олигархи. Чем займется Рада этой осенью