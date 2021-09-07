Не успевают в сроки: глава БЭБ рассказал, когда заработает новый орган

Глава Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник рассказал, когда заработает новосозданный орган. По его словам, процесс немного затянулся, поэтому запустить БЭБ не успеют в ранее запланированные сроки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Мельника для "Суспильного" .

Изначально заявлялось, что новосозданное Бюро заработает уже 25 сентября, но, как пояснил Мельник, период летних отпусков повлиял на этот процесс.

"Мы не успеваем... Так случилось, что оно немножко затянулось. Шесть месяцев, которые были даны на ликвидацию ДФС, я в этом участвовал, и эти 6 месяцев, которые были даны для начала работы БЭБ... Они по разным объективным причинам затянулись", - сказал он.

Мельник отметил, что власть все еще ориентируется на 25 сентября, но скорее всего БЭБ заработает чуть позже.

"Где-то конец месяца - начало октября. Понимаете, начало работы органа - это постановление Кабинета министров о запуске Бюро экономической безопасности, запуск его работы. Для того, чтобы ходатайствовать перед премьер-министром, что "выдайте, пожалуйста, такое постановление" - мне нужно доложить, что сделано", - пояснил чиновник.