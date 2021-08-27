"Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес

Бюро экономической безопасности, которое собирались создать еще несколько лет назад, заработает с 25 сентября. Кабмин на прошлой неделе утвердил главу ведомства. Им стал руководитель фискальной службы Вадим Мельник. Бизнес опасается, что выходцы из ГФС принесут в новый орган далеко не лучшие практики и наработки, воссоздав там налоговую милицию. Когда БЭБ может заработать в полную силу, и что для этого необходимо сделать – ниже в материале РБК-Украина.

Бюро экономической безопасности (БЭБ) возглавил руководитель Государственной фискальной службы Вадим Мельник. Его отобрал для утверждения на эту должность Кабмин из троих, предложенных конкурсной комиссией кандидатов. В тройку также входили член совета Нацбанка Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Атилла Ковчи.

БЭБ должно заменить налоговую милицию, которая осталась фактически единственным подразделением в реформированной ГФС. Новый орган также переберет на себя функции "экономических" подразделений СБУ.

Создать единый орган, который бы занимался расследованием экономических преступлений, собирались достаточно давно. Но против этого были силовые структуры, которые не хотели терять рычаги влияния на бизнес. Кроме того, это было одним из условий программы с МВФ и макрофинансовой помощи от ЕС.

По информации РБК-Украина, кандидатуру Мельника Кабмин утвердил единогласно. Поддержал ее и вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко, который еще в начале августа был против назначения в БЭБ кадров из фискальной службы. "Если пересаживать из ГФС в БЭБ, то для чего вообще ликвидировать эту службу? ", говорил он.

Любченко отказался комментировать РБК-Украину причину, по которой сменил позицию в отношении Мельника. По информации издания, решение поддержать это назначение было принято им после собеседования с кандидатом.

Против кандидатуры Мельника был бизнес. Не столько из-за него самого, сколько из-за должности, которую он занимал ранее. Идею назначения главой Бюро выходца из ГФС не поддержали в Украинском совете бизнеса и Европейской бизнес ассоциации.

Скандал с конкурсом и опасения бизнеса

БЭБ создали на замену налоговой милиции, которая за много лет дискредитировала себя, оказывая давление на бизнес и злоупотребляя полномочиями. У предпринимателей есть большие сомнения, что руководство и кадры бывшей ГФС не перенесут в новый орган свой негативный опыт.

"Многое будет зависеть именно от кадров БЭБ. Если туда перетекут сотрудники ГФС или налоговой службы, то и речи быть не может о приходе нового лица в правоохранительный орган", – говорила ранее исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко. В ассоциации также указывали, что длительная и скандальная процедура отбора главы БЭБ сама по себе вызывает беспокойство.

Вадим Мельник будет руководить Бюро экономической безопасности (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Скандал во время конкурса возник из-за недопуска к отбору бывшего министра финансов и секретаря СНБО Александра Данилюка. Официальная причина – несоответствие его образования требованием закона. После этого Данилюк даже подрался с главой конкурсной комиссии и советником главы Офиса президента Тимофеем Миловановым.

Назначение Мельника для многих не стало неожиданным. Еще до конкурса, в том числе и представители власти, предполагали, что БЭБ возглавит именно глава ГФС. Мельник пока отказывается от каких-либо комментариев.

Милованов пояснил, что в шорт-лист вошли три наиболее подготовленные кандидата. По его словам, давления на комиссию со стороны чиновников во время конкурса не было. "Такого давления, которое бы повлияло на результаты, не было. Больше всего давление было от самих кандидатов, иногда оно было неприемлемым", – сказал глава комиссии, отвечая на вопрос РБК-Украина.

Бизнесу, после назначения главы БЭБ, ничего не остается, как надеяться на лучшее. "Получилось именно так, как прогнозировали эксперты ЕБА. Но посмотрим, как "новая-старая" команда будет строить прогрессивную корпоративную культуру нового важнейшего для бизнеса органа. Риски скатиться в старорежимный формат существуют, однако не будем судить заранее", – уточнила в разговоре с РБК-Украина Анна Деревянко.

Тимофей Милованов в свою очередь призвал не спешить и не поддаваться эмоциям, а анализировать результат работы БЭБ, который, по его мнению, будет позитивным.

"Меньше эмоций и больше рационализма. Посмотрим, как новый руководитель будет себя вести, насколько успешна будет служба. Я призываю всю общественность и общество следить за работой Бюро. И, надеюсь, результаты работы будут хорошие. Если нет, то в демократической стране есть определенные инструменты для изменения ситуации", - заявил он.

Такие инструменты, о которых сказал советник главы ОП, действительно есть, они предусмотрены законом. БЭБ – центральный орган исполнительной власти, его работу координирует правительство. И именно Кабмин через год может сменить главу Бюро, если будет недоволен результатами.

Что может помешать работе Бюро

БЭБ, согласно закону, должен заработать с 25 сентября. На следующий день ГФС прекратит свою работу. В состав нового органа должны перейти кадры налоговой милиции и два управления СБУ – по борьбе с коррупцией и оргпреступностью и контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности.

Но реально бороться с экономическими преступлениями новая структура сразу не сможет. До сих пор не приняты изменения в Уголовный процессуальный кодекс, необходимые для запуска БЭБ. Законопроект №3959-1 с соответствующими правками принят Радой лишь в первом чтении.

Глава финкомитета Рады Даниил Гетманцев (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Пока не определено, какие именно дела должны переходить в исключительную подследственность БЭБ, какой будет его роль в случае смежных и комплексных составов преступлений.

"Законопроект, который сейчас в Раде, пока не дает ответа на все вопросы. Именно УПК должен провести фактическое размежевание между тем, кто какие преступления выявляет, и кто чем занимается", – сказал РБК-Украина юрист, занимающийся темой экономических преступлений.

А потому очень вероятно, что на первом этапе – до изменений Уголовного кодекса, БЭБ будет заниматься в основном организационными вопросами – формировать штат, материальную базу, составлять методику работы.

Если даже до 25 сентября изменения в УПК не примут, прерывания следственной деятельности не произойдет. У Офиса генерального прокурора есть право определять подследственность для каждого уголовного дела.

Глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что серьезных сбоев в следственных действиях БЭБ не будет. Изменения в УПК депутаты рассмотрят оперативно, уверяет он.

"Если говорить о том, когда БЭБ полноценно заработает, то я считаю, что 3-4 месяца достаточно. Вопрос об изменениях в УПК стоит на первую неделю сентября, и я думаю, что с высокой долей вероятности он будет поддержан. Это уже второе чтение, поэтому мы справимся очень быстро", – сказал Гетманцев в комментарии РБК-Украина.

Вместе с тем он не исключает, что какие-то сбои в работе БЭБ могут быть. Но они, по мнению депутата, не будут носить массовый характер.

"При создании нового органа мы никогда не застрахованы от такого хода событий. Вероятней всего, какие-то задержки в расследовании каких-то производств могут быть. Но будет ли это иметь массовый характер и приведет ли к каким-то процессуальным катаклизмам, зависит исключительно от руководства этого органа. Я надеюсь, что такого не будет", – заявил депутат.

Если эти ожидания подтвердятся, то функции выявления и расследования экономических преступлений от налоговой милиции и СБУ плавно перейдут БЭБ. И уже через пару месяцев, после решения всех организационных и кадровых вопросов, новый орган сможет заработать в полную силу.