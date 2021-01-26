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Рада отсрочила переход на электронный парламент еще на год

Автор: Юлия Струк

Верховная рада отсрочила полный переход на электронный документооборот еще на год. Народные депутаты одобрили за основу и в целом соответствующий законопроект №4586.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

С 1 февраля должно было стартовать использование единой автоматизированной системы работы с документами в Раде в качестве единственного средства обработки всех документов, создаваемых в парламенте и поступающих в него.

Закон продлевает возможность прохождения документов в бумажной форме на один год.

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Как писало РБК-Украина, ранее в профильном комитете объяснили, что в 2020 году в регламент внесли ряд изменений, в частности усилили контрольную функцию Рады и предусмотрели ряд новых документов, которые должны прорабатываться в парламенте.

Эти уточнения требуют создания новых алгоритмов в программном обеспечении электронного документооборота и соответствующего времени для этого.

Напомним, в начале февраля прошлого года закон об отсрочке окончательного перехода парламента на электронный документооборот вступил в силу. Он отсрочил переход на е-парламент до 1 сентября 2020 года.

Как писало РБК-Украина, в Верховной раде уверяли, что полный переход парламента на электронный документооборот состоится в начале 2020 года.

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