Рада відстрочила перехід на електронний парламент ще на рік

Верховна рада відстрочила повний перехід на електронний документообіг ще на рік. Народні депутати схвалили за основу і в цілому відповідний законопроект №4586.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

З 1 лютого мало стартувати використання єдиної автоматизованої системи роботи з документами в Раді у якості єдиного засобу обробки всіх документів, що створюються в парламенті і що надходять до нього.

Закон продовжує можливість проходження документів у паперовій формі на один рік.

Як писало РБК-Україна, раніше в профільному комітеті пояснили, що в 2020 році в регламент внесли ряд змін, зокрема посилили контрольну функцію Ради і передбачили ряд нових документів, які повинні опрацьовуватися в парламенті.

Ці уточнення вимагають створення нових алгоритмів в програмному забезпеченні електронного документообігу та відповідного часу для цього.

Нагадаємо, на початку лютого минулого року закон про відстрочку остаточного переходу парламенту на електронний документообіг набрав чинності. Він відстрочив перехід на е-парламент до 1 вересня 2020 року.

Як писало РБК-Україна, у Верховній раді запевняли, що повний перехід парламенту на електронний документообіг відбудеться на початку 2020 року.