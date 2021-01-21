Еще на год: Раде рекомендуют отсрочить полный переход на электронный парламент

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховной раде рекомендуют отсрочить полный переход на электронный документооборот еще на год. Такое решение принял комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

С 1 февраля должно было стартовать использование единой автоматизированной системы работы с документами в Раде в качестве единственного средства обработки всех документов, создаваемых в парламенте и поступающих в него.

В то же время в 2020 году в регламент внесли ряд изменений, в частности усилили контрольную функцию Рады и предусмотрели ряд новых документов, которые должны прорабатываться в парламенте.

"Приведенные уточнения требуют создания новых алгоритмов в программном обеспечении электронного документооборота и соответствующего времени для этого. Неготовность введения исключительно электронной формы обусловлена ​​также отсутствием механизма сдачи электронного архива", - объясняют в комитете.

Соответствующий законопроект №4586 предлагает продлить возможность прохождения документов в бумажной форме на один год.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде включить законопроект в повестку дня сессии и по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу и в целом", - сказано в сообщении.

Напомним, в начале февраля прошлого года закон об отсрочке окончательного перехода парламента на электронный документооборот вступил в силу. Он отсрочил переход на е-парламент до 1 сентября 2020 года.

Как писало РБК-Украина, в Верховной раде уверяли, что полный переход парламента на электронный документооборот состоится в начале 2020 года.

