ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Рада отсрочила переход на электронный парламент еще на год

Украина, Вторник 26 января 2021 17:05
Рада отсрочила переход на электронный парламент еще на год
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада отсрочила полный переход на электронный документооборот еще на год. Народные депутаты одобрили за основу и в целом соответствующий законопроект №4586.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

С 1 февраля должно было стартовать использование единой автоматизированной системы работы с документами в Раде в качестве единственного средства обработки всех документов, создаваемых в парламенте и поступающих в него.

Закон продлевает возможность прохождения документов в бумажной форме на один год.

Как писало РБК-Украина, ранее в профильном комитете объяснили, что в 2020 году в регламент внесли ряд изменений, в частности усилили контрольную функцию Рады и предусмотрели ряд новых документов, которые должны прорабатываться в парламенте.

Эти уточнения требуют создания новых алгоритмов в программном обеспечении электронного документооборота и соответствующего времени для этого.

Напомним, в начале февраля прошлого года закон об отсрочке окончательного перехода парламента на электронный документооборот вступил в силу. Он отсрочил переход на е-парламент до 1 сентября 2020 года.

Как писало РБК-Украина, в Верховной раде уверяли, что полный переход парламента на электронный документооборот состоится в начале 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Верховная Радаэлектронный документооборот

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь