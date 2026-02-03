Рада отримала нового нардепа від "Слуги народу": що про нього відомо

Карабута був №156 у виборчому списку партії "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року.

23 січня цього року Центральна виборча комісія визнала його обраним народним депутатом України - він замінив у Раді Олександра Кабанова.

Щодо відомо про Карабуту

Сергій Карабута народився 3 січня 1983 року у Києві. У 2006 році закінчив Інститут туризму Федерації профспілок України за спеціальністю "менеджмент" та Міжрегіональну академію управління персоналом.

Фото: Сергій Карабута (facebook.com sergey.karabuta)

У 2006 році став співзасновником та директором туристичної фірми ТОВ "Тропікана тевел". Крім того, він був керівником Київської філії ТОВ "Компанія мандри".

У 2019 році Карабута балотувався до Верховної Ради дев'ятого скликання від партії "Слуга народу" (№156 у списку), як безпартійний.

Нагадаємо, 14 січня стало відомо про смерть народного депутата України від фракції "Слуга народу" Олександра Кабанова.