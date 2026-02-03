Рада отримала нового нардепа від "Слуги народу": що про нього відомо
Сьогодні, 3 лютого, Сергій Карабута склав присягу та офіційно став народним депутатом Верховної Ради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.
Карабута був №156 у виборчому списку партії "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року.
23 січня цього року Центральна виборча комісія визнала його обраним народним депутатом України - він замінив у Раді Олександра Кабанова.
Щодо відомо про Карабуту
Сергій Карабута народився 3 січня 1983 року у Києві. У 2006 році закінчив Інститут туризму Федерації профспілок України за спеціальністю "менеджмент" та Міжрегіональну академію управління персоналом.
Фото: Сергій Карабута (facebook.com sergey.karabuta)
У 2006 році став співзасновником та директором туристичної фірми ТОВ "Тропікана тевел". Крім того, він був керівником Київської філії ТОВ "Компанія мандри".
У 2019 році Карабута балотувався до Верховної Ради дев'ятого скликання від партії "Слуга народу" (№156 у списку), як безпартійний.
Нагадаємо, 14 січня стало відомо про смерть народного депутата України від фракції "Слуга народу" Олександра Кабанова. Інші нардепи повідомили, що його смерть була раптовою, попри те, що депутат мав проблеми зі здоров’ям.
Зазначимо, президента України Володимир Зеленський доручив народним депутатам напрацювати пропозиції щодо можливих механізмів проведення виборів з урахуванням умов воєнного часу.