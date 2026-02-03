Рада получила нового нардепа от "Слуги народа": что о нем известно
Сегодня, 3 февраля, Сергей Карабута принял присягу и официально стал народным депутатом Верховной Рады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.
Карабута был №156 в избирательном списке партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года.
23 января этого года Центральная избирательная комиссия признала его избранным народным депутатом Украины - он заменил в Раде Александра Кабанова.
Что известно о Карабуте
Сергей Карабута родился 3 января 1983 года в Киеве. В 2006 году окончил Институт туризма Федерации профсоюзов Украины по специальности "менеджмент" и Межрегиональную академию управления персоналом.
Фото: Сергей Карабута (facebook.com sergey.karabuta)
В 2006 году стал соучредителем и директором туристической фирмы ООО "Тропикана тевел". Кроме того, он был руководителем Киевского филиала ООО "Компания путешествия".
В 2019 году Карабута баллотировался в Верховную Раду девятого созыва от партии "Слуга народа" (№156 в списке), как беспартийный.
Напомним, 14 января стало известно о смерти народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Александра Кабанова. Другие нардепы сообщили, что его смерть была внезапной, несмотря на то, что депутат имел проблемы со здоровьем.
