Рада получила нового нардепа от "Слуги народа": что о нем известно

Сегодня, 3 февраля, Сергей Карабута принял присягу и официально стал народным депутатом Верховной Рады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Карабута был №156 в избирательном списке партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года.

23 января этого года Центральная избирательная комиссия признала его избранным народным депутатом Украины - он заменил в Раде Александра Кабанова.

Что известно о Карабуте

Сергей Карабута родился 3 января 1983 года в Киеве. В 2006 году окончил Институт туризма Федерации профсоюзов Украины по специальности "менеджмент" и Межрегиональную академию управления персоналом.

Фото: Сергей Карабута (facebook.com sergey.karabuta)

В 2006 году стал соучредителем и директором туристической фирмы ООО "Тропикана тевел". Кроме того, он был руководителем Киевского филиала ООО "Компания путешествия".

В 2019 году Карабута баллотировался в Верховную Раду девятого созыва от партии "Слуга народа" (№156 в списке), как беспартийный.

Напомним, 14 января стало известно о смерти народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Александра Кабанова.