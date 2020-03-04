Рада отправила в отставку Гончарука и его Кабмин

Верховная рада Украины в среду, 4 марта, отправила в отставку главу правительства Алексея Гончарука и его Кабинет министров, передает корреспондент РБК-Украина.

Отставку Гончарука и его Кабмина поддержали 353 нардепа.

Фото: голосование за отставку правительства Гончарука

Так, нардепы одобрили отставку:

вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы;

вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Михаила Федорова;

вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля;

министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова;

министра финансов Оксаны Маркаровой;

министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля;

министра инфраструктуры Владислава Криклия;

министра образования и науки Анны Новосад; министра здравоохранения Зоряны Скалецкой (Черненко);

министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского;

министра внутренних дел Арсена Авакова;

министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды;

министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета;

министра иностранных дел Вадима Пристайко;

министра обороны Андрея Загороднюка.

Напомним, внеочередное заседание ВР было созвано по требованию главы государства Владимира Зеленского. В ходе него нардепы планируют назначить новый Кабмин под руководством Дениса Шмыгаля.

РБК-Украина в своем материале разбиралось, почему Владимир Зеленский принял решение о смене правительства и предложил назначить новым премьером Дениса Шмыгаля. Отмечалось, что треть действующих министров может остаться в новом Кабмине, в частности, в правительстве останется глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков. Под вопросом - замена генпрокурора и директора НАБУ.