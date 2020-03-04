Рада отправила в отставку Гончарука и его Кабмин

Часть отправленных в отставку членов Кабмина войдут в новое правительство Шмыгаля
Верховная рада Украины в среду, 4 марта, отправила в отставку главу правительства Алексея Гончарука и его Кабинет министров, передает корреспондент РБК-Украина.
Отставку Гончарука и его Кабмина поддержали 353 нардепа.
Так, нардепы одобрили отставку:
Напомним, внеочередное заседание ВР было созвано по требованию главы государства Владимира Зеленского. В ходе него нардепы планируют назначить новый Кабмин под руководством Дениса Шмыгаля.
РБК-Украина в своем материале разбиралось, почему Владимир Зеленский принял решение о смене правительства и предложил назначить новым премьером Дениса Шмыгаля. Отмечалось, что треть действующих министров может остаться в новом Кабмине, в частности, в правительстве останется глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков. Под вопросом - замена генпрокурора и директора НАБУ.