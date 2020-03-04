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Рада відправила у відставку Гончарука і його Кабмін

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Частина відправлених у відставку членів Кабміну увійдуть до нового уряду Шмигаля

Верховна рада України в середу, 4 березня, відправила у відставку главу уряду Олексія Гончарука і його Кабінет міністрів, передає кореспондент РБК-Україна.

Відставку Гончарука та його Кабміну підтримали 353 нардепи.

Фото: голосування за відставку уряду Гончарука

Так, нардепи схвалили відставку:

  • віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби;
  • віце-прем'єр-міністра України - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова;
  • віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля;
  • міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова;
  • міністра фінансів Оксани Маркарової;
  • міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля;
  • міністра інфраструктури Владислава Криклія;
  • міністра освіти і науки Анни Новосад;
  • міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької (Черненко);
  • міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського;
  • міністра внутрішніх справ Арсена Авакова;
  • міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксани Коляди;
  • міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета;
  • міністра закордонних справ Вадима Пристайка;
  • міністра оборони Андрія Загороднюка.

Нагадаємо, позачергове засідання ВР було скликане на вимогу глави держави Володимира Зеленського. В ході нього нардепи планують призначити новий Кабмін під керівництвом Дениса Шмигаля.

РБК-Україна в своєму матеріалі розбиралося, чому Володимир Зеленський прийняв рішення про зміну уряду і запропонував призначити новим прем'єром Дениса Шмигаля. Зазначалося, що третина діючих міністрів може залишитися у новому Кабміні, зокрема, в уряді залишиться глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков. Під питанням - заміна генпрокурора і директора НАБУ.

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