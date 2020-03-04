Рада відправила у відставку Гончарука і його Кабмін

Частина відправлених у відставку членів Кабміну увійдуть до нового уряду Шмигаля
Верховна рада України в середу, 4 березня, відправила у відставку главу уряду Олексія Гончарука і його Кабінет міністрів, передає кореспондент РБК-Україна.
Відставку Гончарука та його Кабміну підтримали 353 нардепи.
Так, нардепи схвалили відставку:
Нагадаємо, позачергове засідання ВР було скликане на вимогу глави держави Володимира Зеленського. В ході нього нардепи планують призначити новий Кабмін під керівництвом Дениса Шмигаля.
РБК-Україна в своєму матеріалі розбиралося, чому Володимир Зеленський прийняв рішення про зміну уряду і запропонував призначити новим прем'єром Дениса Шмигаля. Зазначалося, що третина діючих міністрів може залишитися у новому Кабміні, зокрема, в уряді залишиться глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков. Під питанням - заміна генпрокурора і директора НАБУ.