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Рада отправила главу МИУ в отставку

Автор: Юлия Струк

Верховная рада отправила в отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия. Ранее чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Нардепы поддержали соответсвующий проект постановления. За него проголосовали 284 парламентария.

Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания ВР, в ходе которого решили рассмотреть кадровые вопросы.

Как писало РБК-Украина в материале "Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров", министров инфраструктуры и экономики Владислава Криклия и Игоря Петрашко 14 мая попросил уйти в отставку президент Владимир Зеленский. Они согласились с главой государства и написали заявления об отставке по собственному желанию.

Так, в прошлую пятницу, 14 мая, Петрашко и Криклий подали заявления об отставке по собственному желанию.

Отметим, ранее также стало известно, что причиной отставки министров стало большое количество вопросов к их работе со стороны президента и премьер-министра.

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Новости Украины увольнениеВерховная РадаВладислав Криклий