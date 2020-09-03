Рада отправила на доработку закон о резерве госслужащих с предложениями Зеленского

Верховная рада отправила на доработку законопроект, которым предусматривалось создание резерва государственных служащих, с предложениями главы государства Владимира Зеленского. Президент ранее вернул документ в Верховную раду.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За такое решение проголосовали 229 парламентариев. Так, нардепы отклонили ряд предложений главы государства к закону.
Зеленский, в частности, предложил следующую новацию в закон. Предлагалось, чтобы госчиновники, назначенные без конкурса на период действия карантина, в случае их соответствия занимаемым должностям и выполнения задач по ключевым показателям эффективности могли бы остаться на должностях без проведения конкурса.
Это предложение президента не поддержали нардепы.
Напомним, в конце июля президент Украины Владимир Зеленский ветировал данный законопроект и вернул в Верховную раду со своими предложениями.
Как писало РБК-Украина, в начале июля Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3491 о создании такого резерва.
Отметим также, в Украине могут обновить систему оплаты труда государственных служащих: Кабмин внес в Верховную раду соответствующий законопроект №3748.