Зеленский ветировал закон о создании резерва госслужащих

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент вернул соответствующий законопроект в Раду со своими предложениями

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект, которым предусматривалось создание резерва государственных служащих. Он вернул документ в Верховную раду со своими предложениями.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Президент вернул в Верховную раду закон "О внесении изменений в закон "О государственной службе" по поводу кандидатского резерва" со своими предложениями", - говорится в сообщении.

Что предлагает глава государства

Президент предлагает отменить положение о том, что субъект назначения может уволить госслужащего категории "А" с должности по собственной инициативе, по представлению премьер-министра Украины или соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя госоргана) в течение четырех месяцев со дня назначения премьера или соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя госоргана).

Также Зеленский считает необходимым включить в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы представителей основных государственных институтов, способных профессионально дать оценку лицу, претендующему на занятие должности госслужбы категории "А", по его профкомпетентности.

Кроме того, глава государства предлагает еще одну новацию. Предусматривается, что по решению субъекта назначения или руководителя госслужбы лиц, назначенных путем отбора и заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, в случае их соответствия занимаемым должностям и выполнения задач по ключевым показателям эффективности и качества такого контракта могут назначить на соответствующие должности или перевести на равнозначные или ниже вакантные должности в этом органе без обязательного проведения конкурса. При этом должна быть учтена срочность назначения на соответствующие должности госслужбы.

В случае, если субъект назначения или руководитель госслужбы считают, что упомянутые лица не соответствуют занимаемой должности или принято решение о переводе их на другие вакантные должности, на эти должности объявляют конкурс в течение двух недель после отмены карантина.

Напомним, в начале июля Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3491 о создании такого резерва.

Как писало РБК-Украина ранее, в Украине могут обновить систему оплаты труда государственных служащих: Кабмин внес в Верховную раду соответствующий законопроект №3748.