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Рада отправила на доработку закон об обращении с опасными отходами

Новости » Политика    29.10.2019 - 13:57
Рада отправила на доработку закон об обращении с опасными отходами
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект №2066 отправили на повторное первое чтение

Верховная рада Украины отправила на повторное первое чтение законопроект №2066 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании системы обращения с опасными отходами". Такое предложение поддержали 245 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ будет возвращен для доработки субъекту права законодательной инициативы.

Так, законопроект устанавливал для соискателей лицензии на обращение с опасными отходами требование о наличии необходимой материально-технической базы, помещений и участков для осуществления такой деятельности. Планировалось, что передача опасных отходов субъектам хозяйствования, которые не имеют лицензии на деятельность по обращению с опасными отходами, будет запрещена.

Напомним, в Верховной раде анонсировали наработку ряда специальных законопроектов об отходах.

Как писало РБК-Украина ранее, Представительство Европейского союза в Украине готово помочь ВР с наработкой законопроектов об отходах.

Кроме того, в Программе действий Кабинета министров Украины анонсировали подготовку пакета законопроектов по обращению с отходами. В частности, предлагается ввести принцип "загрязнитель платит".

Как писало РБК-Украина ранее, законопроект №0913 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании законодательства по вопросам обращения с радиоактивными отходами" передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

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