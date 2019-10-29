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Рада відправила на доопрацювання закон про поводження з небезпечними відходами

Новини » Політика    29.10.2019 - 13:57
Рада відправила на доопрацювання закон про поводження з небезпечними відходами
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект №2066 відправили на повторне перше читання

Верховна рада України відправила на повторне перше читання законопроект №2066 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи поводження з небезпечними відходами". Таку пропозицію підтримали 245 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ буде повернений для доопрацювання суб'єкту права законодавчої ініціативи.

Так, законопроект встановлював для здобувачів ліцензії на поводження з небезпечними відходами вимогу про наявність необхідної матеріально-технічної бази, приміщень та ділянок для здійснення такої діяльності. Планувалося, що передача небезпечних відходів суб’єктам господарювання, які не мають ліцензії на діяльність з поводження з небезпечними відходами, заборонятиметься.

Нагадаємо, у Верховній раді анонсували напрацювання низки спеціальних законопроектів про відходи.

Як писало РБК-Україна раніше, Представництво Європейського союзу в Україні готове допомогти ВР з напрацюванням законопроектів про відходи.

Крім того, у Програмі дій Кабінету міністрів України анонсували підготовку пакету законопроектів щодо поводження з відходами. Зокрема, пропонується ввести принцип "забруднювач платить".

Як писало РБК-Україна раніше, законопроект №0913 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами" передали на підпис президенту Володимиру Зеленському.

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