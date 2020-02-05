Рада отправила на доработку закон о доступе телеком-провайдеров к инфраструктуре

Верховная рада Украины отправила на повторное второе чтение законопроект №2042 о доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики, передает корреспондент РБК-Украина.

За такое предложение проголосовали 284 парламентария.

Законопроект призван создать благоприятные условия операторам электронных коммуникационных услуг для расположения технических средств электронных коммуникаций и предоставления услуг потребителям, как физ-, так и юрлицам.

Так, для этих целей предусматривается расширить сферу действия закона "О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей" на отношения по управлению многоквартирным домом, в том числе объединения совладельцев многоквартирного дома, и установить требования по регулированию механизма доступа к объектам.

Напомним, в конце октября президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2035 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием".

Как писало РБК-Украина ранее, парламент в начале октября принял во втором чтении законопроект №2035. За документ проголосовали 248 депутатов ВР. А 19 сентября Рада поддержала за основу в первом чтении данный законопроект.