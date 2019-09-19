ВР приняла закон о прозрачности собственности провайдеров программной услуги за основу

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

На провайдеров распространяются уже существующие для телерадиоорганизаций требования по структуре собственности

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2035 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием", передает корреспондент РБК-Украина.

Документ поддержали 290 депутатов ВР.

Проект предусматривает внесение изменений в закон "О телевидении и радиовещании", которым на провайдеров программной услуги распространяются уже существующие для телерадиоорганизаций требования по структуре собственности.

Так, предлагается закрепить, что в Украине запрещается учреждать и участвовать в провайдерах программной услуги:

органам государственной и органам местного самоуправления, юридическим лицам, которые они основали на всех уровнях цепи владения корпоративными правами провайдера программной услуги, если решение об их создании или положение о них не предусматривает полномочий учреждать провайдеров программной услуги;

физическим и юридическим лицам, которые являются резидентами страны, признанной ВР государством-агрессором или государством-оккупантом, а также юридическим лицам, участниками (акционерами) которых являются юридические или физические лица, на всех уровнях цепи владения корпоративными правами провайдера программной услуги и конечным выгодоприобретателем.

Кроме того, для провайдера программной услуги многоканальной цифровой эфирной телесети с общенациональным покрытием законопроектом устанавливаются дополнительные требования. Планируется предусмотреть, что конечным бенефициарным владельцем (конечными бенефициарными владельцами) провайдера программной услуги может быть исключительно гражданин Украины (граждане Украины).

При этом физическим и юридическим лицам, зарегистрированным в оффшорных зонах, перечень которых утвержден Кабинетом министров, а также лицам без гражданства запрещается участвовать в провайдере программной услуги на всех уровнях цепи владения корпоративными правами.

"Несоблюдение приведенных требований является основанием для отказа в выдаче и продлении лицензии провайдера программной услуги, а в случае если несоблюдение указанных требований обнаружено Национальной радой во время действия лицензии, такая лицензия может быть аннулирована в судебном порядке по представлению Национальной рады", - указано в пояснительной записке.

Напомним, ранее Рада отменила лицензии операторам телекоммуникаций.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам гуманитарной и информационной политике рекомендует ВР принять законопроект №2036 об изменениях в закон о Национальной раде по вопросам телерадиовещания по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов Нацрады.