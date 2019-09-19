ВР приняла закон о прозрачности собственности провайдеров программной услуги за основу

На провайдеров распространяются уже существующие для телерадиоорганизаций требования по структуре собственности
Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2035 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием", передает корреспондент РБК-Украина.
Документ поддержали 290 депутатов ВР.
Проект предусматривает внесение изменений в закон "О телевидении и радиовещании", которым на провайдеров программной услуги распространяются уже существующие для телерадиоорганизаций требования по структуре собственности.
Так, предлагается закрепить, что в Украине запрещается учреждать и участвовать в провайдерах программной услуги:
Кроме того, для провайдера программной услуги многоканальной цифровой эфирной телесети с общенациональным покрытием законопроектом устанавливаются дополнительные требования. Планируется предусмотреть, что конечным бенефициарным владельцем (конечными бенефициарными владельцами) провайдера программной услуги может быть исключительно гражданин Украины (граждане Украины).
При этом физическим и юридическим лицам, зарегистрированным в оффшорных зонах, перечень которых утвержден Кабинетом министров, а также лицам без гражданства запрещается участвовать в провайдере программной услуги на всех уровнях цепи владения корпоративными правами.
"Несоблюдение приведенных требований является основанием для отказа в выдаче и продлении лицензии провайдера программной услуги, а в случае если несоблюдение указанных требований обнаружено Национальной радой во время действия лицензии, такая лицензия может быть аннулирована в судебном порядке по представлению Национальной рады", - указано в пояснительной записке.
Напомним, ранее Рада отменила лицензии операторам телекоммуникаций.
Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам гуманитарной и информационной политике рекомендует ВР принять законопроект №2036 об изменениях в закон о Национальной раде по вопросам телерадиовещания по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов Нацрады.