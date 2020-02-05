Рада відправила на доопрацювання закон про доступ телеком-провайдерів до інфраструктури

Верховна Рада України відправила на повторне друге читання законопроект №2042 про доступ до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, передає кореспондент РБК-Україна.

За таку пропозицію проголосували 284 парламентарія.

Законопроект покликаний створити сприятливі умови операторам електронних комунікаційних послуг для розташування технічних засобів електронних комунікацій і надання послуг споживачам, як фіз-, так і юрособам.

Так, для цих цілей передбачається розширити сферу дії закону "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж" на відносини з управління багатоквартирним будинком, в тому числі об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, і встановити вимоги щодо регулювання механізму доступу до об'єктів .

Нагадаємо, в кінці жовтня президент Володимир Зеленський підписав законопроект №2035 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж з загальнонаціональним покриттям".

Як писало РБК-Україна раніше, парламент на початку жовтня ухвалив у другому читанні законопроект №2035. За документ проголосували 248 депутатів ВР. А 19 вересня Рада підтримала за основу в першому читанні даний законопроект.