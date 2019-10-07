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Закон о прозрачности собственности провайдеров передали на подпись Зеленскому

Новости » Политика    07.10.2019 - 17:45
Закон о прозрачности собственности провайдеров передали на подпись Зеленскому
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

На провайдеров распространяются уже существующие для телерадиоорганизаций требования по структуре собственности

На подпись главе государства Владимиру Зеленскому передали законопроект №2035 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

В частности, последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Законопроект ранее одобрил глава парламента Дмитрий Разумков.

Закон о прозрачности собственности провайдеров передали на подпись Зеленскому

Закон предусматривает внесение изменений в закон "О телевидении и радиовещании", которым на провайдеров программной услуги распространяются уже существующие для телерадиоорганизаций требования по структуре собственности.

Также определяется, что в Украине запрещается учреждать и участвовать в провайдерах программной услуги физическим и юридическим лицам, которые являются резидентами страны, признанной ВР государством-агрессором или государством-оккупантом.

Напомним, Рада 3 октября приняла во втором чтении законопроект №2035. За документ проголосовали 248 депутатов ВР. А 19 сентября Рада поддержала за основу в первом чтении данный законопроект.

Как писало РБК-Украина, комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал ВР одобрить законопроект №2035 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием".

Добавим также, ранее Рада отменила лицензии операторам телекоммуникаций. Соответствующий закон уже был опубликован и вступит в силу через 3 месяца со дня опубликования.

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