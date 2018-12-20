Рада відправила на доопрацювання зміни до Земельного кодексу для протидії рейдерству

Фото: глава парламенту Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

За таке рішення проголосували 235 депутатів ВР

Верховна рада відправила на повторне друге читання законопроект №8121 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству", передає кореспондент РБК-Україна.

За таке рішення проголосували 235 нардепів.

Відзначимо, в ході розгляду виник конфлікт. Так, глава комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук зачитав з голосу ряд поправок до другого читання, що викликало обурення у комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, який призначений головним при роботі над цим законом. Аграрний комітет наполягав на тому, щоб нардепи голосували закон саме в його редакції до другого читання без урахування будь-яких правок Іванчука, а глава економічного комітету разом з міністром юстиції Павлом Петренко наполягали, щоб ряд норм, які озвучив Іванчук, все-таки були враховані в цьому документі.

Зважаючи на прохання аграрного комітету не розбалансувати закон, глава парламенту Андрій Парубій поставив його на повторне друге читання. Таку пропозицію парламентарі підтримали після декількох провальних голосувань.

Нагадаємо, вчора Парубій анонсував, що Верховна рада України в четвер, 20 грудня, проголосує за законопроект №8121. У ході засідання 19 грудня нардепи розглянули 148 поправок з 188 до цього закону, представлених до другого читання.

Як писало РБК-Україна раніше, в липні парламент прийняв за основу закон про зміни до Земельного кодексу для протидії рейдерству.

Додамо також, Рада удосконалила механізм використання масивів сільськогосподарських земель. Очікується, що прийняття цього закону сприятиме запобіганню рейдерства.