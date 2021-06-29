Рада отменила штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию

Отметим, что сейчас такое нарушение наказывается штрафом от 1,7 тысячи гривен до 5,1 тысячи гривен. Те же действия, совершенные группой лиц или лицом, которое в течение года штрафовали за выезд из ОРДЛО через РФ, влекут за собой штраф от 5,1 тысячи до 8,5 тысячи гривен.

В пояснительной записке подчеркивается, что в условиях закрытия или ограниченного функционирования КПВВ из-за действий оккупационных властей украинцы лишены возможности законно выехать с временно оккупированных территорий Украины.

"Это привело к существенному увеличению случаев выявления в пунктах пропуска на украинско-российском участке границы лиц, которые в нарушение вышеуказанного порядка выезжают с временно оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации", - указано в ней.

Отмечается, что жители ВОТ нуждаются в посещении подконтрольной Украине территории по разным причинам, в первую очередь, связанным с получением медицинской помощи, пенсионных выплат, документов или обучением.

Штрафы отменили на период действия карантина или на время блокировки деятельности КПВВ.