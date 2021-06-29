Рада скасувала штрафи за виїзд з ОРДЛО через Росію

Відзначимо, що зараз таке порушення карається штрафом від 1,7 тисячі гривень до 5,1 тисячі гривень. Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було штрафували за виїзд з ОРДЛО через РФ, тягнуть за собою штраф від 5,1 тисячі до 8,5 тисячі гривень.

У пояснювальній записці підкреслюється, що в умовах закриття або обмеженого функціонування КПВВ через дії окупаційної влади українці позбавлені можливості законно виїхати з тимчасово окупованих територій України.

"Це спричинило суттєве збільшення випадків виявлення у пунктах пропуску на українсько-російській ділянці кордону осіб, які в порушення вищезазначеного порядку виїжджають з тимчасово окупованих територій України на територію Російської Федерації", - вказано у ній.

Зазначається, що мешканці ТОТ мають потреби візитів на підконтрольну Україні територію з різних причин, у першу чергу, пов’язаних з отриманням медичної допомоги, пенсійних виплат, документів чи навчанням.

Штрафи скасували на період дії карантину або на час блокування діяльності КПВВ.